Готви се западен пакт за Украйна, подобен на НАТО, при Бахмут ври и кипи (ВИДЕО)

Британският премиер Риши Сунак вече е представил чернова, според която Украйна ще получи много по-широк кръг оръжия – тежка военна техника и боеприпаси, с които да може да се защитава и след края на войната. Идеята е така Украйна да изтика руската армия от своята територия и да има преговори. В този пакт обаче липсва основата на всяко членство в НАТО, а именно член 5 на Договора за Северноатлантическия алианс – всяка атака срещу член на НАТО е атака срещу всички членове на съюза.

Подходът е коренно различен от този, който Запада прилага сега – на час по лъжичка. Вече има сериозни съмнения, че западните демокрации могат да издържат да помагат на Украйна във война на изтощение, при която не се дава достатъчно помощ за украинска победа, но се дава достатъчно, за да се удържа Русия да не направи решителен пробив. Освен това, подходът бяга от прибързани мирни преговори с Путин, които биха му дали основа да удържи колкото може от завладянето, да се подготви в условия на подписан мир и пак да атакува, коментира ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Темата беше дискутирана в специалното издание на Студио Actualno, посветено на годишнината от войната в Украйна – с гости доктора по икономика Евгений Кънев и бившия консултант на правителства в СССР Анджей Шафернакер: Година война в Украйна: Владимир Путин - какво планира, за какво излъга, какво излезе? (ВИДЕО)

Същевременно американският президент Джо Байдън отхвърли китайския мирен план за Украйна. Основният аргумент на Байдън – от този план изгода има само Русия. А беларуският диктатор Александър Лукашенко мисли да се срещне с китайския президент Си Дзинпин, като има опасения, че Беларус иска да се включи в евентуалната китайска военна помощ за Русия, помагайки да се избягват западните санкции. Лукашенко вече се изяви в тази насока, като обяви, че от действия в Приднестровието в Молдова полза има само Запада.

Развитие на военните действия в Украйна

Ukrainian soldier fires from a MG-3 machine gun with a light bolt weighing 650 grams and a cyclic rate of fire of 1000-1200 rounds per minute. pic.twitter.com/jQHmTh2s50 — Paul Jawin (@PaulJawin) February 25, 2023

Съгласно сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, при Бахмут са удържани всички важни позиции от север и юг – Берховка (5 километра северно от града), Ягодно (2 километра на север от града) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от града). В сводката от снощи на щаба Берховка и Ивановско бяха посочени отново като удържани позиции. Всичко това се случва на фона на твърдение на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, че армията му вече е превзела Ягодно. Пригожин публикува геолокализирана снимка с "вагнеровци" пред табела със селото на града.

Fighting for Bakhmut continues. The Russians are closing in, but Ukraine is still in control of the city itself.



The battle for this city is costly on both sides, but especially for the Russians. The minimal successes do not outweigh the massive losses they suffer. pic.twitter.com/2OKOpLjzAX — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2023

Популярният руски телеграм канал "Рибар", който е свързван именно с Пригожин (официално създател е бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, както и колегата му Денис Шчукин. Звинчук призна в интервю пред RTVI, че е работил като колумнист на РИА ФАН – подчинено именно на Пригожин издание, но не отговори на въпрос дали "Рибар" се финансира и сега от Пригожин), също побърза да увери, че Ягодно е превзето и сега само оставало да се превземе Хромово, за да се пресече последната голяма логистична линия за защитниците на Бахмут. "Рибар" обаче отбеляза превземане на Ягодно часове преди Пригожин да публикува снимките пред табелата на Ягодно в телеграм каналите си – ТУК и ТУК! Освен това, телеграм каналът твърди и, че се поготвят отбранителни позиции на украинците по остта Григоровка – Богдановка – Часов Яр, като в сградите в Часов Яр се оборудват огневи позиции с противотанкови ракетни комплекси.

Unit “Kurt” of the 28th mechanized brigade operating the BRM-1K carried out a fire raid on Russians in Bakhmut. pic.twitter.com/i7j13wPaHn — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2023

Потвърждение от руското военно министерство, че руските сили са толкова близо до такъв съществен пробив по отношение на Бахмут, още няма. Факт е обаче, че командващият сухопътните сили на украинската армия генерал Олександър Сирски е пристигнал в щаба на защитниците на Бахмут. Вървят спекулации, че това означава подготовка за оттегляне на украинците от града – защото Сирски бил при защитниците на Соледар малко преди украинците да отстъпят от градчето. А руски телеграм канали твърдят, че украинците взривили стената на язовир Северний Ставок, който се намира между Ягодно и Ступки, с което руското настъпление е неимоверно затруднено. Визуално потвърждение за това няма, както и няма визуално потвърждение, че ЧВК Вагнер са превзели изцяло Берховка, която се намира пред Ягодно в позициите на отбрана на Бахмут.

The APU Commander of the Eastern Group of Forces, Col. General Oleksandr Syrsky, visited the Battalion HQ for the units fighting in the #Bakhmut AO. Note "S-2" on the computer in first image... #NATOization of APU.#OSINT #UkraineRussiaWar #Ukraine #BoycottCatturd pic.twitter.com/hdt8OLxRsz — OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) February 25, 2023

При Авдеевка интензивността на боевете се вдига, но без руски успех. Има опити на руснаците да заобиколят от юг, покрай Маринка – през село Победа, на 32 километра югозападно от Авдеевка. Спрени са руски атаки при Водяне, Невелско, Северно, Новомихайловка и в самата Маринка (27 километра югозападно от Авдеевка).

Локация: около 1 км севернее Опытного, Покровский район, Донецкая областьhttps://t.co/xKwC4d5sZc — sergio (@SerDer_Daniels) February 25, 2023

На този фон в самия Донецк и покрайнините му продължават украинските прецизни удари по руски позиции:

При Угледар украинците отчитат все повече на брой руски пехотни атаки, извършвани без подкрепа на артилерия, камо ли въздушна подкрепа. По украински данни 155-та и 40-та бригади на руската морска пехота вече са се слели в едно формирование, заради огромните загуби, които двете претърпяха: ВИДЕО: Имат ли мозък руснаците - тоталното унищожение при Угледар

В Луганска област няма някакви особени промени на позициите. Украинският областен управител на Луганска област Серхий Хайдай казва, че при Кремена руснаците са атакували и са претърпели тежки загуби – 70 убити и 70 ранени от щурмовите групи. Украинският щаб съобщава за отбити руски атаки именно там, както и при Диброва (5 километра южно от Кремена), при Площанка, Билохоривка (10 километра южно от Кремена), Роздоловка и Федоровка.

Година война в Украйна: Русия е без Бахмут и на Планетата на розовите понита (ВИДЕО) https://www.actualno.com/europe/godina-vojna-v-ukrajna-rusija-e-bez-bahmut-i-na-planetata-na-rozovite-ponita-video-news_1913366.html