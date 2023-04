Евакуират хиляди от Белгород заради взрива от 20 април, открита е авиационна бомба (ВИДЕО)

Сега, два дни по-късно, е открит още един боеприпас - авиационна бомба, съобщават телеграм каналите SOTA и SHOT.

Сапьори от военното министерство на Руската федерация ще го обезвредят на полигон, съобщава ТАСС.

С 90 автобуса ще бъдат извозени жителите на 17 блока в радиус от 200 м.

Телеграм-каналът BAZA съобщава, че авиобомбата се намира под земята. Снарядът ФАБ-500 е на дълбочина от 7 м.

"Сапьорите откриха взривоопасен предмет. От Министерството на отбраната решиха да го обезвредят на полигон. Оперативният щаб взе решение за евакуация на 17 жилищни блока в радиус от 200 метра. По предварителни данни става въпрос за повече от три хиляди души“, каза губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Има предположения, че щетите, нанесени на 20 април, се дължат единствено на падането на бомбата, а не на нейното взривяване.

В крайна сметка, Гладков съобщи, че боеприпасът е успешно унищожен:

The governor of the Belgorod region reported that the bomb that caused the evacuation of thousands of people had been destroyed. pic.twitter.com/VuWIfDIubg