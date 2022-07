Защото не могат да мълчат: Историята как стотици руски наемници от "Вагнер" намериха смъртта си (ВИДЕО)

Припомняме, че Кремъл разположи групата "Вагнер" в Източна Украйна - там, където са "тежките загуби" на руските военни, съобщи Министерството на отбраната на Великобритания на 28 март. Пред украинското издание местни жители от Кадиевка разказват, че група на ЧВК Вагнер е била позиционирана на местния стадион. Именно благодарение на местните данни украинските военни удари разбиха базата с артилерия, която уби между 50 и 200 наемници, според различни оценки. Част от украинските военни са останали в окупираните от Русия територии и са помагали за идентифицирането на руските войски, оборудване, бази и оръжейни депа. Те са представители на Специалните оперативни сили на Украйна - клон на въоръжените сили, който провежда разузнавателни мисии и тайни операции отвъд границите на вражеските територии.

Дейността на групата "Вагнер", контролирана от Кремъл, е широкоизвестна от множество разследвания, които потвърждават ясните връзки между шефа на компанията и руски олигарх Евгений Пригожин и руския президент Владимир Путин. Пригожин често е наричан "готвачът на Путин", защото друга негова компания осигурява кетъринг на Кремъл. Частната военна компания се състои предимно от бивши руски военнослужещи и преди това е участвала във войни и въоръжени конфликти както в Украйна, така и в Сирия, Мали, Мадагаскар, Мозамбик и Судан.

ОЩЕ: Сили на САЩ избиха стотици руски наемници в Сирия - какво всъщност се случи?

Пригожин е контролирал и руски "фабрики за тролове", работещи в социалните медии. През 2018 г. именно той е обвинен във "финансиране и организиране на операции с цел намеса в американските политически и избирателни процеси, включително президентските избори през 2016 г., и други престъпления, включително кражба на самоличност", според американски съдебен документ.

ОЩЕ: Руска медия разкри каква е заплатата на руските тролове за дейност в САЩ

Пред The Kyiv Independent, жители на Кадиевка разказват как успяват да информират украинските власти и украинската армия за действията на руските наемници по техните земи. Често те не разкриват напълно действията си с цел да не бъдат застрашени бъдещите операции:

"Предаването на информация винаги се случва по различни начини. Един информатор може да предаде сведения незабавно, друг след две седмици. Често е въпрос на случайност", казва един от интервюираните, чието име е променено с цел сигурност.

След като информацията бъде предадена има няколко етапа на проверка, които включват методи за разузнавателна информация с отворен код. Работата на цитирания жител е да получава данни от съгражданите си, да ги проверява и да ги предава на друга единица, която след това повтаря проверката. Той не взема решения по конкретни цели и няма доклади или "ненужна бюрокрация", а само ограничен брой хора, които участват в процеса с цел да се предотврати изтичането на информацията.

След проверката има оценка на риска за цивилните лица, след което се взема окончателно решение за целта.

"Един от проблемите е свързан с момента, в който нова група на руските служби се установи на първия етаж на жилищна сграда. Цивилните живеят на горните етажи. Руснаците често го правят с цел да използват цивилни като човешки щит. Могат да се заселят също например и между детска градина и училище или вътре в някое от тях", разказва информатора.

A video of the #Wagner PMC mercenary base in #Stakhanov, #Luhansk region, destroyed by the #Ukrainian Armed Forces on 9 June. A lot of military packs were left on the ashes, as well as remnants of uniforms and equipment. pic.twitter.com/ROVvIP8xWn