Има военна база в Украйна недалеч от полското село, където падна ракета (КАРТА)

Според Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, руснаците като нищо са искали да обстрелят точно тази военна база, но са пропуснали. Той изказа тезата си в предаването "Фейгин LIVE".

Американското издание Newsweek също показа къде точно се намира Пшеводов (Пшеводув) и от публикуваната карта СЕ ВИЖДА, че селото е близо до Хребене. Базата съвсем не е маловажна - от 1995 година на територията на полигона се провеждат учения по "Международен щит на мира" в рамките на програмата на НАТО "Партньорство за мир". От 2015 г. Съединените щати редовно изпращат свои военни инструктори там за обучение на украински военнослужещи. Според украински медии в средата на февруари 2022 г. всички чуждестранни инструктори са били отстранени от полигона

⚡️The place of the fall of missiles in #Poland on the map. pic.twitter.com/F428shGiW6