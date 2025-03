Исторически скандал: Съдия на ООН осъден за съвременно робство (ВИДЕО)

За първи път в историята съдия от Международния съд на ООН беше осъден за съвременно робство. Лидия Мугамбе се е „възползвала от статута си“ пред жертвата, като я е принудила да работи като нейна прислужница и да осигурява безплатни грижи за децата, съобщи BBC. Мугамбе е и съдия от Върховния съд в Уганда. Тя отрича обвиненията и каза, че "винаги се е отнасяла с нея с любов, грижа и търпение“. По време на задържането си дори използва дипломатическия си имунитет.

Мугамбе подмамва жената да дойде в Обединеното кралство, но след това й забранява да работи и я принуждава да работи без заплащане.

Тя я е експлоатира и малтретира, използвайки липсата на правни познания на жертвата, за да я накара да мълчи.

