Израел: Подкрепяме суверенитета и целостта на Украйна

Коен говори след среща с украинския си колега Дмитро Кулеба в украинската столица. Това е първото посещение на висш израелски дипломат в Украйна след руската инвазия.

Израел се опитва да запази неутралитет в конфликта и се противопоставя на доставката на оръжия за Украйна, за да не навреди на отношенията си с Русия.

Въпреки това Коен беше ясен относно позицията на страната си: "Израел, както е заявявал в миналото, е твърдо солидарен с народа на Украйна и остава ангажиран със суверенитета и териториалната цялост на Украйна."

По въпроса за военната помощ за Киев Коен не даде много подробности, но заяви, че Израел ще помогне за разработването на "интелигентна система за ранно предупреждение за Украйна". Той добави, че правителството му ще подкрепи и проекти за здравеопазване и гражданска инфраструктура в Украйна на стойност до 188 млн. евро, съобщи АФП.

Кулеба му благодари за помощта, като добави, че се надява на бъдещи решения относно "защитата на украинското небе".

Just finished a meaningful and important meeting with the President of Ukraine, @ZelenskyyUa . During the conversation, I emphasized that Israel strongly supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We also agreed that Iran's terrorist activity in Ukraine >> pic.twitter.com/PlBxVQLsAo

Welcome to Kyiv, @EliCoh1. Ukraine is thankful for all of the support that Israel and Israelis have provided over the past year. During our detailed and frank talks, we focused on ways to enhance bilateral relations, increase assistance, and address shared security challenges. pic.twitter.com/e9SOIkbinc