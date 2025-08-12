Войната в Украйна:

Цените в магазина и еврото: Ето някои важни особености (ВИДЕО)

12 август 2025, 21:00 часа 215 прочитания 0 коментара

Официално вече е задължително цените на стоки и услуги в България да бъдат изписвани в лева и в евро, за период от една година - до 8 август 2026 г. Това включва както етикетите, така и касовите бележки, които се издават след покупка.

Изключение има единствено за таксиметровите услуги, които ще започнат двойно обозначаване на цените от 31 октомври, а за книги, учебници и други печатни издания, двойното обозначение ще е задължително от 1 януари 2026 г.

Сред останалите изключения са горивата, цигарите, етикети, издавани от контролни везни за измерване и фактури по Закона за ДДС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: GettyImages

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.

Преди лятната си ваканция парламентът прие, че търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените, рискуват санкции в размер между 5000 и 1 млн. лева.

Експертите предупреждават, че по-високата стойност на етикета е в лева, като законът изисква шрифтът на лева и евро да е еднакъв. Икономисти съветват от 1 януари хората да започнат да плащат в евро, тъй като по този начин ще се избегнат грешки при връщането на ресто. Хората трябва да внимават и как се връща рестото им в магазините в лева и евро в началния период и добре да пресмятат разликите.

Как ще се преизчисляват заплатите след въвеждането на единната европейска валута?

Източник: GettyImages 

Заплатите ще се изплащат в евро от датата на приемане на валутата. Те ще се обърнат в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация.

Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
евро Заплати Интервю цени Студио Actualno
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес