Цените в магазина и еврото: Ето някои важни особености (ВИДЕО)

Официално вече е задължително цените на стоки и услуги в България да бъдат изписвани в лева и в евро, за период от една година - до 8 август 2026 г. Това включва както етикетите, така и касовите бележки, които се издават след покупка.

Изключение има единствено за таксиметровите услуги, които ще започнат двойно обозначаване на цените от 31 октомври, а за книги, учебници и други печатни издания, двойното обозначение ще е задължително от 1 януари 2026 г.

Сред останалите изключения са горивата, цигарите, етикети, издавани от контролни везни за измерване и фактури по Закона за ДДС.

Източник: GettyImages

При съобщения за намаляване на цените на стоките и услугите, което се изразява в абсолютна стойност или в процент, търговецът може да направи двойно обозначаване на цените на стоките и услугите само по отношение на крайната цена, която се плаща от потребителя.

Преди лятната си ваканция парламентът прие, че търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените, рискуват санкции в размер между 5000 и 1 млн. лева.

Експертите предупреждават, че по-високата стойност на етикета е в лева, като законът изисква шрифтът на лева и евро да е еднакъв. Икономисти съветват от 1 януари хората да започнат да плащат в евро, тъй като по този начин ще се избегнат грешки при връщането на ресто. Хората трябва да внимават и как се връща рестото им в магазините в лева и евро в началния период и добре да пресмятат разликите.

Как ще се преизчисляват заплатите след въвеждането на единната европейска валута?

Източник: GettyImages

Заплатите ще се изплащат в евро от датата на приемане на валутата. Те ще се обърнат в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация.

Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.