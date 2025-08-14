САЩ призоваха Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол, предаде ДПА. Бесент каза пред "Блумбърг Ти Ви", че европейските страни трябва да са готови да подкрепят тези вторични санкции. Досега САЩ наложиха допълнителни 25-процентни мита за вноса на стоки от Индия заради поръчките ѝ на руски петрол.

Американският президент Доналд Тръмп в петък ще заяви пред руския си колега Владимир Путин в Аляска, че "всички възможности са на масата", отбеляза Бесънт. "Санкциите могат да бъдат затегнати или разхлабени", добави той. По думите му наказателните мерки могат да останат в сила безкрайно дълго време, предава БТА.

Енергоносителите, които Русия изнася, са основният ѝ източник на приходи, откакто през 2022 г. започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. През последните години САЩ и ЕС наложиха редица санкции срещу Русия.

