Ще преначертаят ли Тръмп и Путин света в Аляска? Елена Поптодорова с отговорите (ВИДЕО)

Не бива да има никакви илюзии, че всички елементи в тази среща са станали между тези две страни. Украйна и ЕС само присъстват на тази среща. Европа веднага се активизира с дипломатически совалки единствено за да се напомни, че при договаряне на дневния ред, Брюксел има равна дума. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият ни посланик в САЩ и съосновател на Атлантическия клуб Елена Поптодорова, коментирайки предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

Историческият ден петък

Тази среща е оповестена в деня, в който изтичаше поредният ултиматум на президента Тръмп. Тогава идеята да бъде принуден Путин да се съгласи на примирие през вторични санкции, не се случи. Вместо това се случи тази среща. Путин печели едно ничие време, а така той ще продължи да преследва целите си, които са добре познати на всички, отбеляза Поптодорова.

От своя страна Тръмп спечели, че всички останали са подредени в една скала на мита, като истината е, че тези мита ще вкарат едни 100 млн. долара в американската хазна. И двамата влизат с определени очаквания, признавам, за мен е смущаващ начинът, по който се прави тази среща, но е важно, когато седнат, какво ще си кажат, категорична бе Поптодорова.

По думите ѝ не е още загубено да участва най-важният фактически трети събеседник - Зеленски. Разбира се, на тази среща ще се говори много за икономика и търговски сделки, разбира се, има една история на отношенията с анексията на Крим, има история с Аляска, чрез която САЩ фактически стават непосредствен съсед на Русия. Днес, каквото и да договорят, то ще бъде в щета за Украйна и Европа, изрази мнение бившият ни посланик в САЩ.

Не случайно, че е избрана Аляска - така се показва на света фактически как е възможно да се разменят територии. Това е място, където интересите могат да се срещнат. Аляска е много богат на залежи район - газ, петрол. Това са интересите на Тръмп. Не изключвам в крайна сметка да се стигне до удовлетворяваща двете страни чисто търговска сделка, без това да доведе до условия за траен мир, предхождан от примирие, подчерта Елена Поптодорова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.