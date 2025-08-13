Държавните магазини - рискове от първия до последния рафт (ВИДЕО)

Все повече икономисти и финансисти предупреждават, че идеята за новите държавни магазини крие рискове пред пазара. Припомняме, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя усилено проекта „Магазини за хората“ – верига обекти, които ще предлагат продукти от т.нар. „малка потребителска кошница“ с ограничена надценка от 10%.

Създаването на веригата бе предложено от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и получи подкрепа от ГЕРБ, БСП и ИТН. Стартовият капитал на магазините ще бъде 10 млн. лв., а собственик на дружеството е ресорното ведомство.

Очаква се първият магазин да отвори врати в област Пловдив, през септември, а всички останали ще бъдат ситуирани в мрежата на Централния кооперативен съюз.

Основната цел е да се осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени, за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места. Беше утвърдено и постановление за промени по бюджета на МЗХ за 2025 г. във връзка с образуването на дружеството.

Кабинетът очаква с тази мярка да постигне намаляване на зависимостта от вносни стоки на българския пазар. Новината идва на фона на засилване на държавния контрол върху пазара – процес, който вече предизвика критики от представители на бизнеса.

В края на юли парламентът окончателно прие промени в Закона за въвеждане на еврото, с които държавата ще може да прилага мерки за контрол на цените за период от 1 година, както и да разшири правомощията на регулаторите.

Според експерти, проектът крие сериозни опасения от изкривяване на конкуренцията и затрудняване на вече съществуващите малки търговци. Някои икономисти предупреждават, че държавната намеса в търговията на дребно може да доведе до изкуствено занижаване на цените, което в краткосрочен план ще е изгодно за потребителите, но в дългосрочен – ще доведе до фалити на местни магазини и зависимост от държавно финансиране.

В предаването “Студио Actualno” бившият вицепремиер Цветан Цветанов изрази притесненията си, относно създаването на тези магазини именно в малките населени места.

“За мен това е абсурдно, защото не кореспондира с пазарната икономика. Представете си, че има някой, който е развил малък бизнес, с магазинче, в някое село. В момента има някакъв минимален оборот и изведнъж се появява с дотацията на държавата и изместваш един човек, който ще остане там да живее, но когато се види, че след една година тези магазини не изпълняват функцията, за която са създадени и ще бъдат закрити, тогава как ще възстановиш пазарния механизъм за тези малки населени места?”, каза той.

Съществуват и други особености, които вече се коментират в публичното пространство - неяснота относно локациите на магазините, предизвикателства при наемане на персонал и риск от неефективно управление и потенциален монополен статус на държавата в търговията на дребно.

Темата предизвиква дебат и в контекста на очаквания за първия бюджет за 2026-та в евро и разчетите за разходите до края на тази календарна година. Финансови експерти вече предупреждават, че е твърде възможно в новите магазини разнообразието от предлаганите стоки да се окаже ограничено и не считат мярката за добра пазарна практика.