Войната в Украйна:

Държавните магазини - рискове от първия до последния рафт (ВИДЕО)

13 август 2025, 20:00 часа 465 прочитания 0 коментара

Все повече икономисти и финансисти предупреждават, че идеята за новите държавни магазини крие рискове пред пазара. Припомняме, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя усилено проекта „Магазини за хората“ – верига обекти, които ще предлагат продукти от т.нар. „малка потребителска кошница“ с ограничена надценка от 10%.

Създаването на веригата бе предложено от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и получи подкрепа от ГЕРБ, БСП и ИТН. Стартовият капитал на магазините ще бъде 10 млн. лв., а собственик на дружеството е ресорното ведомство.

Очаква се първият магазин да отвори врати в област Пловдив, през септември, а всички останали ще бъдат ситуирани в мрежата на Централния кооперативен съюз.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Основната цел е да се осигури приоритетен достъп до български стоки на достъпни цени, за потребителите и за социално ориентирана търговия, особено в по-малките населени места. Беше утвърдено и постановление за промени по бюджета на МЗХ за 2025 г. във връзка с образуването на дружеството.

Кабинетът очаква с тази мярка да постигне намаляване на зависимостта от вносни стоки на българския пазар. Новината идва на фона на засилване на държавния контрол върху пазара – процес, който вече предизвика критики от представители на бизнеса.

В края на юли парламентът окончателно прие промени в Закона за въвеждане на еврото, с които държавата ще може да прилага мерки за контрол на цените за период от 1 година, както и да разшири правомощията на регулаторите.

Според експерти, проектът крие сериозни опасения от изкривяване на конкуренцията и затрудняване на вече съществуващите малки търговци. Някои икономисти предупреждават, че държавната намеса в търговията на дребно може да доведе до изкуствено занижаване на цените, което в краткосрочен план ще е изгодно за потребителите, но в дългосрочен – ще доведе до фалити на местни магазини и зависимост от държавно финансиране.

В предаването “Студио Actualno” бившият вицепремиер Цветан Цветанов изрази притесненията си, относно създаването на тези магазини именно в малките населени места.

“За мен това е абсурдно, защото не кореспондира с пазарната икономика. Представете си, че има някой, който е развил малък бизнес, с магазинче, в някое село. В момента има някакъв минимален оборот и изведнъж се появява с дотацията на държавата и изместваш един човек, който ще остане там да живее, но когато се види, че след една година тези магазини не изпълняват функцията, за която са създадени и ще бъдат закрити, тогава как ще възстановиш пазарния механизъм за тези малки населени места?”, каза той. 

Съществуват и други особености, които вече се коментират в публичното пространство - неяснота относно локациите на магазините, предизвикателства при наемане на персонал и риск от неефективно управление и потенциален монополен статус на държавата в търговията на дребно.

Темата предизвиква дебат и в контекста на очаквания за първия бюджет за 2026-та в евро и разчетите за разходите до края на тази календарна година. Финансови експерти вече предупреждават, че е твърде възможно в новите магазини разнообразието от предлаганите стоки да се окаже ограничено и не считат мярката за добра пазарна практика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
МЗХ Делян Пеевски Студио Actualno държавен магазин магазин за хората
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес