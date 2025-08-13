Войната в Украйна:

Какво ще стане в Ивицата Газа, докато Тръмп си говори с Путин: Диана Хусеин в Студио Actualno (ВИДЕО)

Срещата между Тръмп и Путин ще обхване много други теми, просто Украйна е само една от тях. Ще се говори за Близкия изток, ще се обхванат и споровете на САЩ и Русия в Северното полукълбо, където има сериозни залежи. Това заяви в предаването "Студио Actualno" международният анализатор и политически наблюдател Диана Хусеин, коментирайки историческата среща между Вашингтон и Москва в петък.

По думите на Хусеин и двете страни имат нужда да излязат от тази среща с нещо, с което да се похвалят. Русия има нужда да си вземе глътка въздух от тази война. САЩ на свой ред, самият Тръмп, неговата основна задача е да запази силата на долара, да привлече инвестиции - с думи прости, той иска да събира пари. Неслучайно тази среща се случва сега, толкова спешно, защото Доналд Тръмп има вътрешни проблеми в самото МAGA движение. Ще се говори за конфликта в Близкия изток и случващото се в Ивицата Газа, обясни Хусеин. 

Конфликтът в Близкия изток

Според нея израелският премиер Бенямин Нетаняху се опитва да смекчи международната общност и острия тон към себе си в момента. Той се опитва да представи на света друг разказ, което обаче не се получава. Самата концепция и идея съседните държави да си отворят границите за палестински бежанци, е изключително спорна, смята Хусеин.

Първо, всички граници на Западния бряг и в Ивицата Газа се контролират от Израел. Второ, всяко едно излизане на хора от Ивицата Газа и от Западния бряг означава, че те никога повече няма да се върнат в собствените си земи. Трето, предвид това, че режимите в Близкия изток са доста уязвими от техните позиции в този конфликт - едно такова действие може да бъде разчетено като допълнително задкулисно договаряне и подпомагане на Израел, смята още Диана Хусеин.

Румен Скрински
