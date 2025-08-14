Войната в Украйна:

ПСЖ губеше с 0:2 до 85-ата минута, но възкръсна и след дузпи грабна Суперкупата на Европа!

Да губиш с 0:2 до 85-ата минута, но да триумфираш след дузпи в двубоя за Суперкупата на Европа! Това стори ПСЖ, за да подчини Тотнъм. Мики ван де Вен откри резултата в края на първото полувреме, а в началото на втората част Кристиан Ромеро удвои преднината на "шпорите". В 85-ата минута обаче Канг-Ин Лий върна интригата, а около 10 по-късно Гонзало Рамош взриви феновете на "принцовете" за 2:2. При дузпите парижани пропуснаха само веднъж, докато лондончани - два пъти, което им костваше трофей.

Мачът стартира с неточен изстрел на Поро. Постепенно френският гранд пое контрола над събитията, без обаче да създава опасни положения. В средата на полувремето Шевалие се намеси при шут на Ричарлисон. В 39-ата минута Ван де Вен се озова на точното място за добавка след греда на Палиня за 1:0. В началото на втората част Ромеро засече центриране на Сар, за да удвои аванса на тима си. 

След час игра момчетата на Енрике вдигнаха оборотите. Натискът им бе материализиран в 85-ата минута, когато резервата Канг-Ин Лий вкара с мощен удар от границата на наказателното поле. В четвъртата минута от добавеното време Дембеле намери Рамош, който драматично възстанови паритета с глава. Така се стигна до дузпи.

Соланке започна изпълнението им с гол. Витиня накара феновете на ПСЖ да треперят, тъй като пропусна първия опит на "принцовете". Последваха попадения на Бентанкур и Рамош. Голмайсторът Мики ван де Вен бе спрян от Люка Шевалие, а Дембеле реализира, за да се стигне до хикс. До края пропускът на Тел се оказа фрапантен за Тотнъм заради безгрешните Лий и Мендес. Суперкупата е за парижани!

