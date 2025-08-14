Среща Тръмп - Путин - Зеленски може да има още следващата седмица? (ВИДЕО)

Тристранна среща на върха между Украйна, САЩ и Русия може да се проведе още следващата седмица. Според канала CBS такива разговори вече са договорени, като те вероятно ще се случат между 20 и 23 август. Очаква се в срещата да вземат участие Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Припомняме, че по-рано в сряда американският президент Доналд Тръмп каза, че ако срещата му с Путин мине добре, ще последва почти веднага втора — с Путин, Зеленски и него самия. Той обаче подчерта, че ако не получи отговорите, които иска от Путин, втората среща няма да се състои. Говорейки за разговора си с европейските лидери и президента на Украйна, Тръмп го определи като много добър. „Бих го оценил с 10. Много приятелски“, каза той.
❕ Trump said that if his meeting with Putin goes well, a second one — with Putin, Zelensky, and himself — will follow almost immediately— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025
However, he stressed that if he doesn’t get the answers he needs from Putin, the second meeting will not take place.
Speaking about his… pic.twitter.com/u6XjKOPuMU
Зеленски показа снимка от онлайн срещата, в която участва и Желязков
Същевременно Володимир Зеленски показа как изглеждаше онлайн срещата със западните лидери преди срещата на Путин и Тръмп в Аляска Той се появи в ефир заедно с германския канцлер Фридрих Мерц от Берлин, а някои европейски лидери - Еманюел Макрон, Киър Стармър, Джорджа Мелони и Доналд Туск също могат да бъдат видени. Във видеоконференцията участва и българският премиер Росен Желязков. В онлайн разговора присъстваха също Доналд Тръмп и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
💻Zelensky showed how the online meeting with Western leaders looked before the Putin and Trump summit in Alaska— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2025
He appeared on air alongside German Chancellor Friedrich Merz from Berlin, and some European leaders (Macron, Starmer, Meloni, and Tusk can be seen) participated in… pic.twitter.com/5BDoveAFap