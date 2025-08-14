"Вече нямаме държава": Нови протести срещу Вучич в Сърбия, огромно напрежение в Нови Сад (ВИДЕО)

По призив на студентите в десетки градове в Сърбия тази вечер започнаха антиправителствени протести, които продължават повече от 9 месеца след рухването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година, където загинаха 16 души. В Белград гражданите се събраха в 20 ч местно време (21 ч. българско време), на пет различни локации.

"Вече нямаме държава, вече нямаме институции, този човек, който се нарича президент на републиката, е начело на организирана престъпна група. Тук хората трябва да вземат нещата в свои ръце, тук, в момент, когато държавата вече не съществува, тя трябва да бъде възстановена", каза писателят Деян Атанацкович, който присъства на протеста пред сградата на Юридическия факултет в Белград, предаде Ен 1. Той подчерта, че "хората, извършили насилие, трябва да бъдат наказани за това насилие". "Най-голямото наказание ще бъде да бъде съден според законите на тази страна, върху които той плю и които ние ще върнем в сила", каза писателят по адрес на сръбския президент Александър Вучич.

Тази вечер протести се провеждат и в останалите три университетски градове в Сърбия - Нови Сад, Ниш и Крагуевац. Всички акции, протести и протестни разходки преминават под надслов "Сърбио, събуди се!", който студентите, блокиращи факултети оповестиха по-рано днес в публикация в Инстаграм. Някои протести са насрочени пред офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Повод за протестите станаха безредиците от снощи в градовете Върбас и Бачка Паланка, които се намират в автономната сръбска област Войводина, по време на които избухнаха сблъсъци между противници и поддръжници на правителството и повече от 70 души бяха ранени.

Инцидент в Нови Сад

Тази вечер по време на протеста в Нови Сад е възникнал инцидент, при който от офиса на СПП са хвърлени пиротехнически средства срещу протестиращите, предава регионалната телевизия Ен 1. В отговор протестиращите счупиха витрините на офиса на СПП , но след намесата на полицията са изтласкани далеч от партийното помещение.

Сръбският президент Александър Вучич неочаквано се появи тази вечер пред централата на СПП в белградската община Савски венац и обяви, че ще има повсеместни промени в държавния апарат - от сръбското правителство до полицията. Вучич .благодари на привържениците на СПП, партията на която той е основател, че защитават партийната собственост от "лудите участници в протести и блокади".

Вучич каза още, че над 1000 души са се събрали в Суботица пред офиса на управляващата партия, а че протестиращите разполагат с 4000 души в цялата страна. "Важно е да защитим своето и да запазим гражданския мир", каза Вучич пред своите привърженици, предава РТС.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при срутване на козирката на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президентът в корупция и непотизъм.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни, в Белград – значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение. Многомесечните протести в Сърбия се превърнаха в най-голямото предизвикателство пред президента Александър Вучич.

Уличният натиск доведе до оставка на правителството, но управляващата коалиция успя да излъчи нов кабинет и за първи път от началото на демократичните промени страната има безпартиен премиер, без опит в политиката.