Тръмп призна: Иска да запази контрола над Вашингтон по-дълго от разписаното в закона

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да запази федералния контрол върху полицията във Вашингтон до средата на септември, предаде ДПА. Тръмп каза пред журналисти, че ще отправи запитване до Конгреса на САЩ относно възможностите за дългосрочно удължаване на мярката, понеже оценява предвидения по закон максимален срок от 30 дни като недостатъчен.

Президентът републиканец разпореди в понеделник полицията в окръг Колумбия да премине под командването на министъра на правосъдието Пам Бонди. Освен това по улиците на Вашингтон бяха разположени 800 военнослужещи от Националната гвардия. Тръмп мотивира действията си с твърдението, че в района има рязко увеличение на престъпността.

Необичайната инициатива на президента се основава на закона за вътрешното управление, който позволява в извънредни ситуации полицията във Вашингтон временно да преминава под федерално командване. Тръмп каза, че при необходимост ще поиска мобилизацията на още сили, за да "възстанови" обществената сигурност в столицата.

Полицейските статистики и данните на прокуратурата за окръг Колумбия обаче не говорят за ръст на престъпността, отбелязва ДПА. Официални лица изтъкват, че през миналата година там са регистрирани рекордно малко за последните 30 години престъпления, свързани с насилие.

Американският президент постави под федерален контрол местната полиция във Вашингтон около 48 часа преди да информира Конгреса за това свое решение. Без одобрението на двете камари на Конгреса на САЩ - Сената и Камарата на представителите, тази мярка може да остане в сила не повече от 30 дни. По-нататъшното ѝ удължаване изисква гласуване. В момента обаче Конгресът е в лятна ваканция и вероятно ще се приложи специален регламент, който ще даде на Тръмп още малко време.