"Запад 2025": Русия и Беларус със съвместни ядрени учения

Беларус и Русия ще проведат военно учение, в което ще тренират използването на ядрени оръжия. Новината обяви беларуският министър на отбраната Виктор Хренин. Той заяви, че предстоящите учения „Запад 2025“ ще включват планиране на използването на ядрени оръжия и системата „Орешник“. Според него това е ключов елемент на стратегическото възпиране.

"Трябва да бъдем готови за всичко на фона на милитаризацията на западните и северните ни граници", заяви Хренин. Той уточни, че планирането на използването на "Орешник" ще се извършва съвместно с руските сили. Хренин предупреди, че Беларус внимателно следи плановете на Полша за формиране на военна групировка от около 34 000 души и страната му е готова да отговори в случай на агресия.

Германия взима мерки в отговор на учението

Германия разполага свои изтребители Eurofighter в Полша на фона на руското учение "Запад 2025" в Беларус. Украинската платформа United24 препредаде информацията, позовавайки се на германския таблоид Bild. Според германската медия, Берлин е пратил 5 изтребителя, които ще бъдат базирани на полското военно летище в град Минск Мазовски. Задачата им специално е да наблюдават руската активност що се отнася до военната сфера. Първите им оперативни полети са планирани за днес, 5 август.

"Запад 2025" е считано за сериозна заплаха за НАТО, макар че беларуският диктатор Александър Лукашенко вече обяви, че първоначално предвиденият брой войници и техника за учението ще бъдат намалени и то няма да се провежда близо до беларуско-полската граница - Още: Считано за заплаха от руска инвазия в Прибалтика: Голяма промяна в руско-беларуското учение "Запад 2025"

"Това е ясен сигнал за съюзническа солидарност в рамките на НАТО и надеждно средство за възпиране и защита на нашето споделено въздушно пространство", каза говорител на германските военновъздушни сили, цитиран от Bild.

Заедно с изтребителите, около 150 германски военнослужещи пристигнаха в Полша. Те допълват вече базираните в Полша германски сили, към които са включени 2 ПВО батареи Patriot и други изтребители Eurofighter, които осъществяват патрулни операции по крайбрежието на Балтийско море.

Припомняме, че Бундесверът вече има за задача да постигне пълна бойна готовност до 2029 година. Директивата, озаглавена "Приоритети за укрепване на готовността", очертава пътна карта за достигане на пълни оперативни способности, като се използва допълнителното финансиране.

