Киев: Русия е използвала 2/3 от високоточните си ракети в Украйна

Данилов добави, че времето, когато Москва няма да може да използва тези ракети, "вече наближава".

Междувременно украинският министър на отбраната Олексий Резников публикува още по-подробни данни в профила си в Twitter, от които се вижда, че в периода 23 февруари – 12 октомври 2022 г. руснаците за изстреляли 1235 високоточни ракети. Преди войната са разполагали с 1844, а сега имат 609.

Demilitarization of russia.

By using hundreds of high-precision missiles against civilian objects of Ukraine, the aggressor state reduces its ability to strike the military targets. Two conclusions:

- russia's military defeat is inevitable;

- russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb