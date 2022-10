Forbes: Руските ракети от атаките на 10 октомври струват между $400 и $700 млн.

Вчера руснаците изстреляха 84 крилати ракети към съседната страна и използваха 24 дрона. Крайната сума, която американското издание посочва, се базира на предположението, че повечето ракети са били от скъпите и високоточни Kh-101, S-300 и Tornado-S.

Останалите са били изстреляни, за да пренатоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. Около половината ракети бяха свалени от ПВО.

При предната подобна по мащаби руска атака, провела се на 25 и 26 юни, агресорите са изстреляли между 60 и 80 ракети. Тогава Forbes оцени, че те са стрували 150-200 милиона долара.

Междувременно украинската спешна служба даде обновена информация за жертвите. Руските ракети вчера са убили 19 души, а други 105 са ранени.

⚡️Update: 19 killed, 105 injured as a result of Russia's missile attacks.



Ukraine's State Emergency Service provided updated information on casualties following Russia's widespread missile attacks across Ukraine on Oct. 10.