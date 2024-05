Край: Грузия тръгна по пътя на Русия въпреки кървавите сцени (ВИДЕО)

Още: ЕС предупреди Грузия: Приемането на закона за чуждестранното влияние ще ви създаде проблем

Днес, 14 май, законопроектът мина в пленарна зала на трето четене благодарение на управляващата партия "Грузинска мечта". Законът носи името „За прозрачността на чуждестранното влияние“. Той получи подкрепата на 84 депутати, а 30 гласуваха "против". 58 народни представители се въздържаха, съобщи Georgia Today.

С това процесът на парламентарно разглеждане на проектозакона приключи - той ще бъде представен на президента Саломе Зурабишвили за подписване. Прозападният държавен глава вече обяви, че ще наложи вето, но „Грузинска мечта“ има достатъчно депутати в парламента, за да преодолее всякакво препятствие.

Законът предвижда регистрирането на нестопански (нетърговски) юридически лица и медии като организации, осъществяващи интересите на чужда сила, ако те получават над 20% от приходите си от чужбина.

Според закона всеки, който се счита за „организация, осъществяваща интересите на чужда сила“, трябва да бъде вписан в публичния регистър в едноименна база данни. По време на регистрацията ще бъде необходимо да се отрази полученият доход. В същото време организациите ще имат задължението да попълват финансова декларация всяка година.

Това обаче се счита от мнозина за образец на руския закон, с който диктаторът Владимир Путин разчисти всякаква вътрешна обществена съпротива срещу волята му.

Хиляди грузинци се бяха събрали пред парламента и днес, както през последните седмици. Полицията вдигна няколко огради, но това не спря демонстрантите. Някои от протестиращите се опитаха и успяха да ги прескочат, за да стигнат до охраняващите парламента специални сили, съобщи кореспондентът на Paper Kartuli.

