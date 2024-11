Путин: В момента подбираме цели в Украйна за поразяване с "Орешник"

Генералният щаб на Русия и руското военно министерство в момента избират цели за поразяване с "Орешник" на територията на Украйна. Това каза диктаторът Владимир Путин на срещата на върха на ОДКБ в столицата на Казахстан Астана, която се провежда в момента.

Той говори надълго и нашироко за рекламираното като ново руско оръжие и го сравни с ядрено оръжие. В случай на масирано използване на ракетите "Орешник" в един удар, тяхната мощност ще е сравнима с използването на ядрено оръжие, обяви Господарят на Кремъл.

Снимка: kremlin.ru

Според него Русия е била принудена да тества "Орешник" в отговор на ракетните удари с голям обсег, извършени срещу Брянска и Курска области.

Путин заяви, че Русия разполага вече с няколко готови за използване ракетни системи "Орешник".

В Русия е започнало серийно производство на "Орешник", като разработката на ракетата е стартирала от нулата през юли 2023 г., съобщи още диктаторът.

Русия планира да създаде още няколко подобни системи със среден и по-малък обсег през следващите години, обеща той. Според Путин производството на ракети в Русия сега е 10 пъти по-високо от темповете на производство в западните страни.

Аналози на руската ракетна система "Орешник" скоро няма да се появят в света, каза Путин. Всички ракети, които Запада е доставил на Киев, имат свои руски аналози с по-голям обсег и по-голяма сила, твърди още той.

В близките години в Русия ще се появят нови хиперзвукови системи, които по своите характеристики "няма да имат аналози в света", каза той за пореден път.

