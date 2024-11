Нидерландия достави на Киев три ПВО системи Patriot в ден, в който Путин пак порази Украйна

Министърът на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс обяви на 28 ноември доставката на три ракетни системи за противовъздушна отбрана Patriot ("Пейтриът") за Украйна.

„Украинците са изправени пред сурова зима, защото въздушните нападения продължават. Ето защо им доставихме три системи за противовъздушна отбрана Patriot“, написа той в социалната мрежа X, без да уточнява кога са извършени доставките.

Противовъздушната отбрана е важна в този етап във войната, в който диктаторът Владимир Путин ескалира с изстрелването на хиперзвукова балистична ракета "Орешник" в отговор на западното разрешение за ползване на ракети ATACMS и Storm Shadow на руска територия.

Още: Путин: В момента подбираме цели в Украйна за поразяване с "Орешник"

След поредната масирана руска атака с ракети и дронове на 28 ноември украинският президент Володимир Зеленски призова за доставка на още ПВО системи от страна на западните партньори.

"Днешната руска атака срещу критична инфраструктура, при която окупаторите изстреляха около 100 ударни дрона и над 90 ракети от различен тип, е поредното доказателство за бруталния руски терор. Само заедно с нашите партньори можем да спрем това. Нуждаем се от смели решения, за да защитим народа си", обяви украинският министър на отбраната Рустем Умеров.

Още: "Калибър" с касетъчни боеприпаси и още: Над 90 ракети и близо 100 дрона полетяха към Украйна (ВИДЕО)

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11