Ефектът на западните ракети върху руския военен потенциал в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Да, Русия има запас от около 200 крилати ракети Х-101 и 300 балистични ракети "Искандер", но производството продължава – така зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Вадим Скибицки коментира информация за броя на някои от най-използваните ракети, с които Руската федерация разполага. Той всъщност се въздържа да говори в конкретика, защото постоянно има нови данни, но счита, че става въпрос за не по-малко от 200 Х-101 и не по-малко от 300 "Искандер".

За да спрем ефективно използването на такива ракети или на дронове "Шахед", имаме нужда от по-мощни оръжия – производствените комплекси в Русия са големи, не може да бъдат неутрализирани само с един удар, подчерта Скибицки. Тоест, за ефективно спиране на руската агресия сега предоставяните от Запада оръжия не са достатъчни:

Още: Поредна масирана руска ракетна атака срещу Украйна: Путин иска да спре тока

Russia has stockpiled over 200 Kh-101 cruise missiles and 300 Iskander ballistic missiles, with production actively ongoing, says Ukrainian military intelligence official Vadym Skibitskyi. He added that strikes on Russian missile factories are challenging due to range limitations… pic.twitter.com/ghxr5qqfDJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2024

Че западните ракети с обсег от около 300 километра оказват сериозно влияние върху възможностите на Русия да атакува личи от данните на украинския генщаб за използваните от руснаците авиационни бомби в Украйна на 27 ноември – само 39, което е рекордно ниско ниво, откакто преди година и нещо това оръжие почна да се ползва от руснаците масирано. Как точно влияят западните ракети, припомнете си: Заплахата от ракетите ATACMS и Storm Shadow върху най-ефективното руско оръжие почва да оказва влияние

Способността на Украйна да застрашава важни руски цели беше потвърдена и с новата атака срещу цели в Крим, която беше комбинирана – ракети и дронове, но изглежда не бяха ползвани западни оръжия, а украински и модификации на съветски (ракети "Нептун" и С-200). Най-важното от нея изглежда е предположението на популярния руски военнопропаганден канал "Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, че тази атака е само прелюдия за по-мащабна украинска ракетна операция, като изброява кои са били основните цели на сегашната атака – военните летища при Белбек, Кача и Новофедоровка: Мащабна атака в Крим: Удар по академия на руските ВМС, взривове на летище Белбек (ВИДЕО)

Същевременно, френският ежедневник Le Monde обърна внимание на електронното заглушаване, което Украйна използва, за да спира дроновете "Шахед". Системите за електронна борба непрекъснато се подобряват, украинците вече по-сериозно успяват да влизат дистанционно в софтуера на "Шахед"-ите и да променят координатите на маршрута им, с което ги "изпращат" обратно в Русия и в Беларус, пише френската медия. Информацията от редовните сводки на украинския генщаб и украинските ВВС от доста време показва, че с електронно заглушаване се неутрализират почти 50% от всички свалени "Шахед"-и от Украйна почти през цялата 2024 година.

Известният руски пропаганден канал в Телеграм „Анастасия Кашеварова“ публикува информация за аудиозапис, според който руското военно командване иска да спре използването на лични превозни средства от руските войници на фронта в Украйна. Ако забраната не се спазва, нарушителите ще бъдат пращани в щурмови групи т.е. вероятността да умрат скача неимоверно. Дали това е истинска заповед обаче не е ясно – има слухове, че новият командващ на Южния военен окръг на Руската федерация генерал Александър Санчик е издал разпореждане за това, но "Анастасия Кашеварова" не изключва това да е фалшива информация и ако има изобщо заповед, тя да бъде отменена, за да се вдигне бойният дух в руската армия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязък спад има в интензивността на бойните действия в Украйна – цели 67 бойни сблъсъка по-малко на дневна база. За денонощието на 27 октомври има 157 бойни сблъсъка на фронта в Украйна. Руската артилерия обаче се е активизирала повече – 4800 изстреляни снаряда, с около 800 повече на дневна база, използвани са и почти 1700 FPV дрона-камикадзе т.е. с почти 400 повече, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление отново е Кураховското – 39 отбити руски пехотни атаки плюс още 18 във Времеевското направление, което е южния фланг на Кураховското. Още 37 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление. 18 руски пехотни атаки са отбити в Курска област, 17 – в Купянското направление, като само 4 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Лиманско направление, долните видеокадри показват изглежда защо – защото преди 27 ноември е имало по-сериозни руски опити и те са брутално спрени, сега трябва известно време за възстановяване на руснаците. Украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман изрично пише в канала си в Телеграм, че от изток руснаците опитали да пробият и превземат Терно, а резултатът се вижда:

same attack but hard to tell what is going on, and what is destroyedhttps://t.co/Y8kXOeH00A pic.twitter.com/awuoloCWYX — imi (m) (@moklasen) November 27, 2024

В Купянското направление натискът е силен при Колесниковка и Кругляковка (Крухляковка), руските части опитват да преминат сигурно река Оскол в района на Новомлинск, но няма потвърдени данни за какъвто и да е по-сериозен тактически руски успех.

Нонстоп руски щурмове в Кураховското направление, обикновено в колони с 4-5 единици бронирана техника, не можем дори да пресметнем измерението на касапницата, пише украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. За Покровското направление той казва, че руската активност е по-слаба спрямо Кураховското – но "Рибар" настоява, че там Петровка вече е превзета, а по-голямата част от Лисовка е под руски контрол (8-9 километра източно от Покровск). Според украинския информационен канал NOELReports, в Кураховското направление има малък руски напредък от север, превзето е село Берестко – идеята е да се заобиколи Кураховския язовир. В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) потвърждава информацията за Берестко, на база геолокализирани видеокадри от Телеграм, които са посочени в библиографията на анализа (КАРТА). От юг руснаците са в Елисаветовка, няма достоверна информация, че са превзели Илинка – това е т.нар. джоб между Богоявленка и Дално, с отправна точка от юг на север от Угледар (КАРТА). В самия град Курахово руските части вече контролират около 40-45% от територията на населеното място.

След дълго прекъсване голяма руска атака с бронирана техника и при Часов Яр – съдбата ѝ е позната, има геолокализирани видеокадри:

Additional footage from the attack. Out of 10 armored vehicles, 7 were either destroyed or damaged beyond repair. https://t.co/Bhu7DwPlqS pic.twitter.com/nvH5ZXB8JN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2024

В Торецк боевете са много жестоки, в централната част на града, който вече е опустошен така, както много украински градчета и села след като руската армия стигне до тях:

В Курска област продължават боевете най-вече в Кореневска и Суджанска община – при Нижни Клин, Дарино, Новоивановка. Руснаците не успяват да извършат голям пробив и се задоволяват с малки тактически успехи, които им костват много като войници и техника, а и често уж превзети сигурно позиции биват губени:

