ЦСКА уреди трети нов! Национал на Албания разкри, че подписва с „армейците“

Ръководството на ЦСКА е много близо до реализирането на трети входящ трансфер в тима през това лято. „Червените“ са напът да привлекат младежкия национал на Албания Кевин Додай. Това разкри самият той пред медиите в родината си. Както е известно, селекцията при „армейците“ доста се забави като до момента тимът привлече 21-годишния централен защитник Теодор Иванов, както и шведския халф Давид Сегер.

ОЩЕ: Първа лига 2025/26 - шампионът е ясен, но има много други въпросителни

Кевин Додай е собственост на албанския Влазния като снощи взе участие в срещата-реванш с Даугавпилс в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. 19-годишното ляво крило се представи отлично за своя тим като вкара гол и направи една асистенция за успеха с 4:2, който прати балканския отбор напред в турнира. След последния съдийски сигнал Додай се сбогува с всички във Влазния и разкри, че ще премине в ЦСКА. Той трябва да пристигне у нас тези дни, за да мине задължителните медицински прегледи, след което да подпише своя договор с „армейците“ и да бъде представен официално.

🚨 Kevin Dodaj will join CSKA Sofia in Bulgaria. He confirmed it in an interview. ✅🇧🇬 pic.twitter.com/qjhORSpsbx

„Много съм доволен. Мечтаех си преди мача, че ще го завърша така. Много съм щастлив за гола и асистенцията, но най-важното е, че отборът спечели и се класира за следващия кръг. Става въпрос за трансфер в ЦСКА, предстои да видим в следващите дни. Ще дам най-доброто от себе си за ЦСКА и във всяка минута, която ми е дадена“, заяви Кевин Додай.

Кевин Додай е роден на 3 септември 2005 година в Тирана. Той стартира кариерата си в тима на Влазния и преминава през всички формации преди да стигне до първия отбор. Освен по лявото крило младокът може да действа и на върха на атаката. До момента офанзивният футболист има на сметката си 55 мача за тима, в които е реализирал 9 попадения и е направил четири асистенции. Той има и 5 двубоя за младежкия национален отбор на Албания.

🚨 U-turn!

Kevin Dodaj: 🇧🇬 "We're talking about CSKA Sofia, we'll see what happens in the next few days. I will give my maximum, no matter where and how many minutes I get." https://t.co/NYNaxHSo1s