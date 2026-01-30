Мразещият технологиите Путин доведе Русия до капитулация в надпреварата за изкуствен интелект

В съветската епоха технологичният прогрес беше неразделна част от руската държава - нещо, с което Кремъл успешно се конкурираше със Запада по време на Студената война. Неслучайно в тази надпревара Юрий Гагарин стана първият човек, изпратен в Космоса. Но при управлението на Владимир Путин - човек, който определено е на "Вие" с технологиите, Русия е толкова изостанала в тази сфера и конкретно по отношение на широко навлизащия изкуствен интелект, че е задмината от малки държави като Люксембург или Ирландия.

Путин - без смартфон и умения да сърфира в интернет

В 2026 г. Путин все още предпочита химикалката и хартията. Той няма смартфон, рядко използва интернет и управлява огромната си държава от стационарни телефони на бюрото си за разлика от световните лидери, които ежедневно боравят свободно със социалните мрежи или по примера на британските министри - координират политиката чрез WhatsApp.

Като се има предвид, че страната се ръководи от такъв технофоб, нима е странно, че Русия изостава неимоверно от конкурентите си по отношение на технологиите и изкуствения интелект, пита в свой материал журналистът на The Times Том Бол. И посочва, че според проучване, публикувано през ноември 2025 г. от Станфордския университет, Русия се нарежда на 28-мо място сред общо 36 държави по обща сила на техните индустрии, използващи изкуствен интелект - т.е. отстъпва на всички големи световни икономики.

Нещо повече - Русия не само няма свои представители сред 100-те най-големи технологични компании в света по пазарна капитализация, но и нито един от нейните университети не се нарежда дори сред 200-те най-добри изследователски института за изкуствен интелект в света, камо ли сред 100-те най-големи, отбелязва журналистът.

Всички станахме свидетели колко изостанала е Русия през ноември миналата година, когато на технологично събитие в Москва бе официално представен първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект. Той просто се олюля на сцената и се сгромоля за броени секунди пред очите на присъстващите, а насмешките в социалните мрежи не стихнаха седмици наред.

Снимки: kremlin.ru

Путин изглежда гледа на цифровите иновации на XXI век като на заплаха за властта си, като даже веднъж нарече интернет "проект на ЦРУ", пише още Том Бол. Под управлението на Путин достъпът до интернет за руснаците бе сериозно орязан, забранени бяха Instagram, YouTube, Facebook и X. Освен всичко друго тази седмица Кремъл предложи нов закон, с който да се разширят правомощията на ФСБ, позволявайки ѝ да спира почти всички форми на комуникация по своя преценка.

Отделно компаниите в Русия се страхуват да инвестират в нови технологии. Защото ако например са получили държавна подкрепа, но инвестициите им се провалят, те могат да бъдат обвинени в престъпления като подкуп, присвояване и други, коментира руският икономист и съосновател на Европейския център за анализ и стратегии Владислав Иноземцев.

Само през 2022 г. приблизително 100 000 ИТ специалисти – около 10% от цялата технологична работна сила в Русия – напуснаха страната. Развитието на технологиите бе значително усложнено и от санкциите, например що се отнася до доставката на компоненти.

Единствено по отношение на войната си срещу Украйна Кремъл използва с охота възможностите на изкуствения интелект. Друга област, в която стратезите в Кремъл са сметнали, че изкуственият интелект може да им бъде полезен, е по отношение на създаването на дийпфейкове за пропагандни цели - например, видеа, за които се твърди, че показват плачещи и умоляващи украински войници, които "се предават" на руската армия.

В крайна сметка след всичко гореизборено, ако се сбъднат прогнозите, че изкуственият интелект ще доведе до изключително значими трансформации в световната икономика, то в дългосрочен план Русия с нейното изоставане в тази сфера ще стане още по-зависима от Китай, заключава журналистът.

