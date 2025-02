Мъж запали корана: Този път във Великобритания (ВИДЕО)

Органите на реда в Обединеното кралство арестуваха мъж, който изгори копие от Корана в центъра на Манчестър. Той също беше видян да държи израелско знаме, докато предаваше акта онлайн. Новината съобщава Al Jazeera и споделя кадри от деянието в платформата Х (бивш Twitter). Мъжът е арестуван по обвинения в „нарушение на обществения ред, утежнено на расова основа“, допълва още медията.

A man was arrested on charges of ‘racially aggravated public order offence’ after he burned a copy of the Quran, in Manchester city centre, UK. He was also seen holding an Israeli flag while streaming the act online. pic.twitter.com/Tc7p3l6yNB