Застреляха подсъдим за изгаряне на Корана в Швеция, докато стриймваше в TikTok (СНИМКА)

Бившият лидер на иракската милиция Салвам Момика, известен с изгаряне на Корана, е бил застрелян в шведския район Ховшьо, съобщават местни медии. Момика се превърна в яростен критик на исляма и няколко пъти изгори Корана, за което често получаваше смъртни заплахи. Според съобщения в местните медии той е бил застрелян в апартамента си в град Содерталйе по време на видеоклип на живо в TikTok. Все още обаче няма официално потвърждение от страна на полицията, пише Free Press Journal.

Според местните медии полицията е стигнала до мястото, след като е получила информация за престрелка около 23:00 ч. местно време, на 29 януари, и е издирвала нападателя. Полицията е задържала едно лице за разпит. Причината за предполагаемото нападение срещу Момика все още не е известна, но изглежда, че той е бил под прицел заради оскверняване на Корана в Швеция. По-специално, той е получил смъртни заплахи от ислямски радикали за това, че е изгорил свещената книга на мюсюлманите пред очите на обществеността и в присъствието на полицията.

Припомняме, че в края на август 2024 г. шведската прокуратура съобщи, че ще изправи пред съда двама мъже, подпалили Корана в серия от демонстрации миналата година. Това предизвика възмущение в мюсюлманския свят и повишиха страховете от нападения на джихадисти, предаде Ройтерс. Двамата мъже са обвинени в „престъпления, свързани с агитация срещу етнически или национални групи“ в четири отделни случая, когато са горили свещената книга на исляма пред джамия и на други обществени места, съобщи в изявление шведската прокуратура.

