Десен активист изгори корана пред турското посолство в Дания (ВИДЕО)

Датският десен активист Расмус Палудан проведе демонстрация за изгаряне на свещената книга на мюсюлманите пред турското посолство в датската столица Копенхаген. Новината съобщава белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. В платформаха Х медията споделя и кадри от деянието, като във видеото мъжът споделя своите причини за извършване на подобна демонстрация. Актът на изгарянето на корана е свързано с едно убийство преди време.

Расмус Палудан заяви, че е направил това в памет на Салван Момика, който наскоро беше убит в Стокхолм. Всъщност Момика, който е иракски християнин и бивш лидер на иракската милиция, се беше превърнал в яростен критик на исляма и няколко пъти изгори Корана в Швеция.

In Denmark, the Quran was burned in memory of a murdered activist



Danish right-wing activist Rasmus Paludan held a demonstration burning the Muslim holy book in front of the Turkish embassy in Copenhagen.



