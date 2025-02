Нападнаха мъж, докато пали корана пред турското консулство в Лондон (ВИДЕО)

Разбойник с нож нападна мъж, който беше запалил Корана пред турското консулство в Лондон. За драматичната сцена разказва Daily Mail. Инцидентът е станал в четвъртък следобед пред турското консулство в Рутланд Гардънс, Найтсбридж. В социалните мрежи се появиха кадри от случилото се, като в тях нападателят може да бъде видян да размахва голям нож, докато стои над мъжа насред пътя.

Ужасяващи кадри показват подпалвача на Корана да лежи на пътя, докато е ритан жестоко от друг мъж. Във видеото се вижда как нападателят го плюе, изтръгнал горящата книга от него, а шокиращо, след това той изважда нож и се опитва да нареже мъжа, докато той лежи на земята. ОЩЕ: Мъж запали корана: Този път във Великобритания (ВИДЕО)

A man holding a burning Quran in his hands in front of the Turkish consulate in London was attacked by an Islamist with a knife



The victim was taken to hospital where he is receiving treatment for injuries sustained on his fingers. Officers said that the man did not receive any… pic.twitter.com/NNtKV8GXIj