Норвегия поръча артилерийски системи за 2 милиарда долара

Норвежкото правителство съобщи днес, че е подписало договор за 2 милиарда долара за покупка на артилерийски системи с голям обсег от южнокорейската отбранителна компания Hanwha Aerospace в рамките на усилията на членуващата в НАТО Норвегия да увеличи своята възпираща сила срещу Русия, предаде Ройтерс.

Артилерийската система "Чънму" (Chunmoo) на южнокорейката компания се състезаваше за договора с норвежката армия със системата ХАЙМАРС (HIMARS) на американския отбранителен гигант Lockheed Martin.

Компанията ще достави пускови единици и материали за обучение през 2028 и 2029 г., а ракети през 2030 и 2031 г.", съобщи в изявление норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от БТА.

Още: Норвегия прати на Украйна значителен брой ракети AMRAAM срещу руския зимен терор

Норвегия, която граничи с Русия в Арктика, твърди, че войната в Украйна е показала, че артилерията с голям обсег е от съществено значение на съвременното бойно поле.

Ако започне война, конфискуваме ви къщи, коли и т.н.: Предупредителни писма

Заглавната снимка е илюстративна.