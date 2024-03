Удавен руски БТР: Моментната картина на фронта в Украйна (ВИДЕО)

В оценката няма нищо, което ISW да не е казвало под различна форма и преди – Русия разчита на превъзходството си в жива сила и обем на оръжията, като не се интересува от загубите и не мисли как да ги ограничи чрез по-хитри действия, а върви бавно право напред и калкулира големи загуби. Само че поне засега те не са достатъчни режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да се откаже от подпалената от него война.

Според ISW, в момента руската артилерия стреля 10 пъти повече от украинската, а руската армия разгръща още оръжия - използва повече военна тактическа авиация за бомбардировки на украински защитни позиции, увеличава дроновете и системите за електронно заглушаване. Руските сили първо провеждат разузнаване с дронове, нанасят удари по украинските позиции с авиационни бомби (умни или неуправляеми), обстрелват с наземна артилерия, напредват с пехота от малък отряд до рота или леко механизирани групи, атакуват украински позиции от 50 до 150 метра с подкрепата на FPV дронове и след това, ако успеят, завземат позициите и бързо ги укрепват. Това е оценката на украинския офицер от запаса, известен в Twitter с прякора Tatarigami, който специално разглежда поведението на руската армия в Лиманското направление, на запад от град Кремена. Той добавя, че след като руските сили изтощят достатъчно украинската отбрана в даден район, ангажират по-големи щурмови групи с размер на рота, за да използват уязвимостите. Липсата на достатъчно муниции и оръжие пък ограничава дори украинските офанзивни операции и тактически контраатаки, за да се изтласкат руснаците от позиции, които не са укрепили силно. ISW се съгласява с тези преценки и ги счита за обща хронология на повечето настоящи руски атаки по фронта.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Work by the 81st Air Mobile Brigade and the 100th Territorial Defense Brigade. A total of 5 BMPs, 5 DesertCross 1000-5 golf carts and a tank were either destroyed or damaged. pic.twitter.com/gtW9W6e9Bq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, няма особена промяна в интензивността на военните действия почти не се променя. Украинците отчитат 74 бойни сблъсъка по целия фронт за последното денонощие спрямо 70 от предишните 24 часа.

(КАРТА) Голямата новина – има само 5 отбити руски пехотни атаки в направлението на запад от Авдеевка. Като линия на боеве украинският генщаб очертава Първомайско – Тоненко – Семьоновка – Бердичи. Вече има украински твърдения, че руснаците контролират повечето от западната част на Тоненко, но все още няма геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават. В сутрешния си обзор обаче руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обявява Тоненко за "освободено" от руснаците (това го пишат редица руски канали в Телеграм, като всички цитират официално съобщение на руското военно министерство), както и че те напредват в Първомайско, но много трудно.

russian BMP goes for a ride in Tonen'ke, but several UA FPV squads circling the air were waiting for prey.

This video compiles footage from Alastor (25th) and 2 subsequent FPV hits by Pumba (53rd)

BMP abandoned/destroyed: 48.133682, 37.632009@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/9vdRtciwIH — PJ "giK" (@giK1893) March 21, 2024

На този фон има редица видеокадри, които показват какво се случва на руснаците специално при Тоненко – при това геолокализирани. Едно от видеата показва как буквално пълзящите напред руски войници биват избивани с дронове (ВИДЕО, 18+).

Най-впечатляващите и предизвикващи известна доза смях видеокадри са от атака при вероятно река Дурная, която руските сили трябва да пресекат, за да могат да атакуват пътя към Семьоновка и Уманско. На видеата се вижда как руска бронирана техника бива съсипвана с дронове, а една от бронираните машини бива потопена в един от местните водоеми, докато спасил се по чудо руски войник тъжно седи на брега и съзерцава: Показно: Унищожение на руска военна колона - танкове и БТР-и (ВИДЕО)

This morning's Russian attack, during which Russians sank an APC. In total, 4 losses of Russian BTR-82s as a result of this attack have been recorded so far. https://t.co/U1dweV1X4n https://t.co/pYRiiTCE1H pic.twitter.com/4zCtv67LxT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 21, 2024

/2. Part 2. Russian and sunken BTR pic.twitter.com/x6gHTdn3Xg — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 21, 2024

Най-горещото направление си остава Новопавловското – на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка. За трети ден от последните четири украинският генщаб сочи и село Урожайно като място на боеве – защо това е важно, припомнете си: Война на Русия с НАТО: Нови сигнали. Лятна руска офанзива в Украйна - перспективи (ВИДЕО)

Рязко се вдигна активността на руснаците и при Бахмут – 15 отбити руски атаки по целия активен фронт там. От северозапад – село Богдановка, на 5-6 километра от Бахмут, а от юг – Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Имало руски напредък, пише Пегов, без да уточнява нищо повече. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише по-конкретно – била превзета бившата жп гара "Алабастър" южно от Клещеевка (още няма геолокализирани видеокадри, които да потвърждават), но уточнява: "Предвид липсата на видими (руски) успехи в останалата част на язовира до селото, за руските части няма да е лесно да се укрепят".

Руските военни части остават активни и в Лиманското направление – 11 отбити руски пехотни атаки, по линията Терно – Спирно – Весело – Роздоливка в Луганска и Донецка област. Специално в района при Терно има геолокализирани ВИДЕОКАДРИ (18+) как бригада "Азов" избива руска пехота с удари с дронове. Същевременно, към Купянск има само 2 руски пехотни атаки, при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и те са спрени, според украинската официална информация.

Интересен материал на база свои източници публикува Bloomberg. Според него, боевете в Белгородска и Курска област ангажират руски сили, които биват изтегляни от фронта в Украйна, за да се справят със ситуацията. Американската новинарска агенция коментира, че случващото се и прякото преживяване в руски регион на това, което Путин причинява на цяла Украйна, все още не значи, че руският диктатор ще бъде истински застрашен: Русия "изпуснала" още няколко бомби по свои села (ВИДЕО)

Съгласно отделно съобщение на украинския генщаб, за пръв път от почти 2 седмици в черно море са излезли 2 руски военни кораба, носители на ракети с морско базиране "Калибър". Вероятно това е направено като част от мащабната операция по изпълнение на поредната руска ракетна атака в Украйна: ОЩЕ: Русия удари по ВЕЦ "Днепър", има данни за обстрел на АЕЦ "Запорожие" (ВИДЕО)