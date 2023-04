Нови руски удари: Украйна свали 21 ракети, но има жертви (ВИДЕО)

Украинската противовъздушна отбрана е унищожила 21 от 23-те крилати ракети Х-101 и Х-555, както и два безпилотни самолета, съобщават Военновъздушните сили на страната.

В град Днипро - областния център на Днепропетровска област - са убити млада жена и 3-годишната ѝ дъщеря, съобщи кметът Борис Филатов. Той написа в "Телеграм", че майката и детето ѝ са загинали в резултат на високоточни руски ракетни удари. Не се съобщава за други жертви.

#Russian occupiers attacked #Dnipro at night A 31-year-old woman and her 2-year-old daughter died. Three people were injured. pic.twitter.com/lVWQ1x6ejz

При руски удар в централния украински град Уман, Черкаска област, са загинали шестима цивилни и са ранени поне 17 души. Това съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко в официалния канал на министерството в "Телеграм". Първо той съобщи за 4 жертви, но по-късно те се увеличиха.

Спасителната операция в града продължава. Ударени са два обекта в Уман - висока сграда и склад. Снимки и видеоклипове, които се появиха малко след нападението, показват значителни щети по високата сграда, като няколко от последните етажи са напълно разрушени.

This morning, Russian invaders hit the city of #Uman with cruise missiles. Three people were killed and eight were injured. pic.twitter.com/21YsknYMwe