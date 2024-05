Ракети засипаха цели при Кримския мост, пожар в Москва, руски дронове и ракети удариха Украйна

Пак след полунощ Украйна нанесе удари в Крим – този път в Керч. Местни жители съобщават за около 20 взрива и има въпроси дали Кримският мост е бил цел на атаката, явно ракетна. Появиха се и видеокадри от случилото се – на тях се чуват множество експлозии. Съответно, доста хора в социалните мрежи зададоха въпроса дали става въпрос за атака срещу Кримския мост (Керченския мост), тъй като движението там беше затворено. Разузнавателната платформа OSINT геолокализира изстрелвания на ракети откъм Анапа, т.е. другият край на Кримския мост, в Русия – тоест показно за работата на руската ПВО.

Air defense engagements seen earlier from Anapa, Krasnodar Krai, on the other side of the Kerch Strait. pic.twitter.com/hDtD8wyj9M