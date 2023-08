Пробиха ли украинците първата руска отбранителна линия в Запорожието? Москва отрича (ВИДЕО и СНИМКИ)

Footage from Russian sources has been geolocated as the western entrance of Verbove. The 82nd Air Assault Brigade is conducting offensive operations. Geolocation: https://t.co/E5iY7KUJaR pic.twitter.com/AevTwye3MD

Според Рьопке днес, 30 август, украинските военни са успели да пробият укрепителната линия, направена от бетонни "драконови зъби". Това означава, че тези преграждения са задържали украинските военни само за около ден.

Още: Украинците с тактически успехи в Запорожието и при Бахмут (ВИДЕО)

Анализаторът твърди, че в същия район (западната част на Запорожка област, линията Орехов-Токмак) Въоръжените сили на Украйна са напреднали на 2 км източно от село Новопрокопивка.

#NewsMar

The Ukrainian army also advanced 2 km south and its spearhead is now 2 km East of #Novoprokivka. pic.twitter.com/JKMKpiZqtA — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 30, 2023

Украинците са пробили първата линия на отбрана

ВСУ е увеличила присъствието си в покрайнините на Върбово, което означава, че е пробила участък от първата отбранителна линия (според руснаците е първа) в Запорожието, намираща се западно от селището. Това съобщава един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter NOELREPORTS.

Тези успехи все още трябва да бъдат консолидирани, но изглеждат добри, гласи информацията.

Approximate situation near Verbove. The AFU has increased its forward presence to the outskirts of Verbove, meaning it has breached a section of the first line of defense west of the settlement.



These gains still need to be consolidated, but it looks good. pic.twitter.com/CvCBCxqmD3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2023

Още: Руски вой до небето след украинската буря от дронове, взрив и на офис на партията на Путин (ВИДЕО)

Руско опровержение

Въоръжените сили на Украйна не преодоляха първата линия на руската отбрана в Запорожкото направление и не превзеха Работино. Това заяви изпълняващият длъжността губернатор на Запорожка област, назначен от руснаците, Евгений Балицки, цитиран от ТАСС. За Работино обаче вече е ясно, че е под украински контрол, както заяви и зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр.

"Те са се приближили само до първата линия, а това е най-важната линия на нашата защита, основната", каза Балицки в ефира на телевизионния канал "Русия-24".

"Намираме се на високо място. Врагът влиза в една вдлъбнатина, а това не е подходяща позиция за стрелба през нея. Вдлъбнатината, в която се намират сега, е просто стрелбище за нас", твърди той и казва, че украинците претърпявали "огромни загуби".

Още: Русия не може да изброи колко военни самолета удариха украинците (ВИДЕО)