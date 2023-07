Оценка от САЩ: Русия трудно ще предизвика ядрен инцидент. Киев с интересна тактика в контраофанзивата (ВИДЕА)

Украинският генерален щаб съобщи на 4 юли, че украински официални лица са започнали подготовка за потенциална руска провокация в АЕЦ-а "в близко бъдеще", и предупреди, че руските сили са поставили предмети, "наподобяващи взривни устройства", на външните покриви на трети и четвърти реактор на централата, за да обвинят за щетите украински обстрел. Русия вероятно се е съсредоточила върху обвиненията към Украйна в безотговорни действия около АЕЦ-а, включително създаване на условия за евентуална атака под фалшив флаг, пишат експертите.

ОЩЕ: Руски медии: Тази нощ се очаква атака на АЕЦ Запорожие. Киев: Провокацията ще е руска

Украинският президент Володимир Зеленски също заговори за руска провокация в нощното си обръщение на 4 юли.

Според ISW е малко вероятно ограничените руски саботажи в АЕЦ-а, за които Русия би могла да обвини Украйна, да могат да предизвикат масивен радиологичен инцидент, тъй като реакторите на централата са конструирани така, че да издържат на значителни повреди. Украински военни източници повториха тази оценка и отбелязаха, че дори предполагаемите взривни устройства да се взривят, щетите няма да навредят на реактора, а по-скоро ще създадат фалшиво впечатление, че украинските сили са обстрелвали АЕЦ "Запорожие".

Съветникът на ръководителя на руския оператор на ядрена енергия "Росенергоатом" Ренат Карчаа твърдеше, че Украйна планира да нанесе удар по АЕЦ-а през нощта на 4 срещу 5 юли. Такова нещо не се случи. Подобни провокативни руски изявления и дори възможността за осезаема провокация в централата вероятно са част от по-широка руска информационна операция, целяща да обвини Украйна в безотговорност по отношение на АЕЦ "Запорожие" преди предстоящата среща на върха на НАТО във Вилнюс този месец, смятат американските анализатори. Друга цел е да се разубедят украинските сили в провеждането на контраофанзивни операции срещу окупираната Запорожка област, където се намира централата.

Друг важен акцент е поставен върху продължаващата украинска контраофанзива в няколко направления. Изглежда, че украинските сили се съсредоточават върху изтощаване на руснаците откъм техника и войски, а това запазва украинската жива сила за сметка на по-бавен темп на териториални придобивки, смятат от ISW. Секретарят на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана Олексий Данилов съобщи вчера, че силите изпълняват основната си задача да унищожават руската жива сила, оборудване, складове за гориво, артилерия и противовъздушна отбрана и че "войната на унищожението е равна на войната на километри".

Russian losses per 05/07/23 reported by the Ukrainian general staff



+670 men

+3 tanks

+9 APVs

+36 (!) artillery pieces

+9 MLRS

+1 AD system

+12 UAVs pic.twitter.com/O3lNbWouHt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2023

По време на изслушване в парламента вчера британският началник на отбраната адмирал Тони Радакин заяви, че Русия е загубила почти половината от бойния си потенциал в Украйна. "Миналата година тя (Русия - бел. ред.) изстреля 10 милиона артилерийски снаряда, но в най-добрия случай може да произведе 1 милион снаряда годишно. Тя е загубила 2500 танка, а в най-добрия случай може да произведе 200 танка годишно", заяви Радакин, цитиран от Kyiv Independent.

Soldiers of the 66th separate mechanized brigade successfully hunted down Russian vehicles. pic.twitter.com/038pc4nUS2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2023

Председателят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер призна, че контраофанзивата е трудна поради наличието на противопехотни мини и други препятствия на дълбочина до 30 км в окупираната от Русия територия. Добави, че украинските сили не трябва да бъдат критикувани или подлагани на натиск за бавното си придвижване. От началото на контраофанзивата през юни украинските сили освободиха територии в множество райони на фронта. Заместник-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр съобщи, че през изминалата седмица са освободени общо 37,4 кв. км в Източна и Южна Украйна.

ОЩЕ: Украинците се похвалиха с още километри напредък към Бердянск (ВИДЕО)

Украинските сили продължават контраофанзивни операции в най-малко четири сектора на фронта и напредват. Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са отблъснали украинските сухопътни атаки в посока Лиман. Украинският генерален щаб пък заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават контраофанзива в района на Бахмут, на западната граница между Донецка и Запорожка област и в западната част на Запорожка област. Украински военни заявиха, че са постигнали успехи по северния и южния фланг на Бахмут, а осъденият в Хага бивш военен министър на т.нар. Донецка народна република Игор Гиркин твърди, че украинците са напреднали северно от Бахмут.

"Ние напредваме, врагът - не". Така коментира късно снощи ситуацията на фронта Анна Маляр. На южния фланг около Бахмут има настъпление. Сраженията на север продължават. В самия Бахмут врагът трудно се придвижва и е невъзможно да се измъкне, пише тя. В същото време руснаците настъпват по направленията Лиман, Авдеевка и Маринка и Марин, но не могат да напреднат. "Имаме напредък в южната част на страната", допълни зам.-министърът на отбраната на Украйна.

"Във всички направления нашите отбранителни сили интензивно ликвидират настъпателните възможности на вражеската армия. Унищожените пунктове за управление, личен състав, оборудване и оръжия са всичко, което е било планирано да бъде използвано срещу нас, но вече няма да се получи", смята Маляр.

Според руски източници украинските сили са достигнали до Приютно, на 15 километра югозападно от Велика Новоселка в западната част на Донецка област. Геолокални кадри потвърждават, че украинските сили са напреднали и южно от Орехов към Токмак - това е направлението на юг към Бердянск.

GeoConfirmed UKR [CO] - Tokmak Axis.



"Combined work of the Russian marines of the 810th brigade and artillery of the 58th army shelling Ukrainian positions."



=> Ukrainian forces are closing in on #Robotyne.



Shelling around: 47.469331, 35.829542



Source: https://t.co/rdIV7cgZXq pic.twitter.com/MbluC4Jzvx — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) July 4, 2023

Руският "Телеграм" канал "Рибар" съобщава за тежки сражения в Мариинка, Донецка област, където руснаците „храбро“ отблъснали контраатаките на украинската армия. Информацията там гласи, че през последните седмици нито една от страните не успява да постигне прогрес в разрушения град.

Относно направлението в Запорожка област – „Рибар“ твърди, че руската противовъздушна отбрана е свалила крилата ракета Storm Shadow. Останките ѝ били пратени за анализ от специалисти, гласи съобщението, но няма доказателства. А по линията Орехов – Токмак ВСУ продължават да поставят под натиск руските войски, които според канала блокирали украински огън край село Жеребянки.

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ „Телеграм“ канала WarGonzo, добавя, че украинска атака с артилерия е имало още при Копани и Работино в област Запорожие. Той твърди, че в сектор Угледар ВСУ продължават с щурмовите операции край Приютно и Старомайорско.

В посока Бахмут украинските войски, след артилерийски удари, атакували край Озаряновка, Курдюмовка и Клещеевка. Руските части контраатакували откъм Ягодно. С подкрепата на артилерията те се опитали да се придвижат от Берховка към Богдановка и от Дъбово-Васильовка към Григоровка. Не се съобщава дали някоя от страните е постигнала напредък.

GoPro video from a soldier of the 3rd Separate Assault Brigade, working in the vicinity of Klishchiivka.



Meter by meter... pic.twitter.com/Orv1f6jfdK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2023

Според Пегов в посока Луганск руснаците, с помощта на артилерията, атакували Серебрянската гора от страната на Кузмин към Григоровка и от Дибров към Ямпол, както и още няколко зони.

