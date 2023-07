Украинската армия: Русия използва химически оръжия срещу нас (ВИДЕО)

"По време на артилерийския обстрел се използва елемент, наречен люизит. Вече има жертви на този химически елемент" каза говорителят.

Люизитът е забранен от Конвенцията за забрана на химическите оръжия. Симптомите му са гадене, повръщане и загуба на съзнание.

"Russia is actively using chemical weapons against our forces in the Bakhmut region," spokesman for the forces in the Tavria region, Oleskyi Dmytroshkivskyi said.



"During artillery fire, an element called Lewisite is used. There are already victims of this chemical element. Its…