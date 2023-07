Зеленски: Руските военни са монтирали в АЕЦ "Запорожие" предмети, които приличат на експлозиви (ВИДЕО)

Следете развитието на войната в Украйна тук

"Различните нации по света имат собствен интелект и други възможности, за да знаят точно какво се случва и кой е виновен. Сега имаме информация от нашето разузнаване, че на покрива на няколко енергоблока на Запорожката атомна централа руските военни са поставили предмети, които приличат на експлозиви. Вероятно за симулиране на удар върху завода. Може би имат друг сценарий. Но във всеки случай единственият източник на опасност за Запорожката АЕЦ е Русия и никой друг", каза още украинският президент.

"За съжаление, нямаше навременна и мащабна реакция на терористичната атака във водноелектрическата централа "Каховка". И това може да вдъхнови Кремъл за ново зло. Отговорност на всеки по света е да го спре. Никой не може да стои настрана, защото радиацията не оставя никого назад"", категоричен бе Зеленски.

