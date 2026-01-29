"Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени": Зеленски за обявеното спиране на ударите по Киев и други градове (ВИДЕО)

По време на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби, наред с други неща, беше обсъден отказът на Русия да нанася удари по Киев и други украински градове. Сега, след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна очаква тези споразумения да бъдат изпълнени. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

„Изявлението на президента Тръмп относно възможността за гарантиране на безопасността на Киев и други украински градове от руски атаки по време на този зимен студ е много важно“, каза държавният глава. „Енергията е основата на живота и ние ценим усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота“, добави той.

Още: Русия с ултиматум към Зеленски за преговори с Путин (ВИДЕО)

„Екипите обсъдиха това в Емирствата. Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени“, подчерта Зеленски. Той е убеден, че стъпките за деескалация допринасят за реален напредък към прекратяване на войната. От изявлението на Зеленски обаче не е ясно дали Украйна се е съгласила в отговор да не атакува никакви цели в Руската федерация.

Във вечерното си обръщение към украинците Зеленски добави, че ситуацията тази вечер и през следващите дни ще определи дали Русия ще прекрати атаките си срещу енергийния сектор на Украйна. Президентът добави още, че украинският преговарящ екип, по-специално секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и други членове на делегацията, се свързват с него почти всеки час.

Още: Зеленски: Руснаците се готвят за нов удар (ВИДЕО)

„Разговаряме с нашите партньори от американска страна за наистина ефективни формати и резултатите, от които наистина се нуждаем. Украйна е готова за срещи, Украйна е готова за решения и очакваме нашите партньори да бъдат възможно най-ефективни – в Европа, в Америка, навсякъде. Това е точно това, което е необходимо за траен мир“, добави Зеленски.

Според него, Украйна използва всички възможности, за да постигне мир и да гарантира сигурност. В тази връзка Зеленски благодари на Тръмп.„Благодаря на американската страна за усилията ѝ да спре атаките срещу енергийния сектор в този момент и се надявам, че Америка ще успее да гарантира това. Президентът на Съединените щати направи изявление днес. Ситуацията тази вечер и тези дни, реалната ситуация в нашите енергийни съоръжения и в нашите градове, ще разкрие това“, подчерта Зеленски.

Изявлението на Тръмп

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е помолил руския диктатор Владимир Путин да се въздържи от атаки срещу Киев и няколко други града в продължение на цяла седмица, с което Путин се е съгласил.

Още: "Беше много мило": Путин обещал на Тръмп да не нанася удари по Киев за една седмица

Междувременно журналистът на Financial Times Кристофър Милър съобщи на страницата си в социалните мрежи X, че украинските власти са научили за края на руските енергийни удари от изявленията на Тръмп и не са получили никакъв сигнал от Русия. Той също така отбеляза, че украинските власти не са сигурни дали прекратяването на огъня действително е установено. По думите на Милър това е било идея на американската делегация.

Още: Фридрих Мерц: Невъзможно е Украйна да бъде приета в ЕС догодина