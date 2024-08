Очите на страха: След "специална военна операция" наред е "контратерористична" не само в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Режим на контратерористична операция официално е въведен в Курска, Брянска и Белгородска област. Това официално обяви Съветът за сигурност на Руската федерация.

Какво представлява контратерористичната операция според руските (законови) представи – временно разселване на цивилните, живеещи в района на операцията; ограничаване на движението на пешеходци и превозни средства; ограничаване на комуникационните канали, включително на (мобилните) телефони; засилена охрана на публични институции.

Решението да се въведе режим на контратеористична операция си заслужава да се отбележи предвид факта, че поне за момента 4 денонощия руската армия изобщо не е близо до това да си върне окупираната от украинците територия в Курска област. (КАРТА) Само през вчерашния 9 август Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха окупация на още 24,5 квадратни километра: Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+)

Събитията в Курск

Снощи се появиха видеокадри от град Суджа – своеобразно приветствие на украински войници. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке публикува геолокализация, доказваща, че видеото е заснето в офисите на "Газпром" в покрайнините на Суджа, а не в разпределителната станция за транзита на руски газ през Украйна за Европа (КАРТА и ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ). Това обаче съвсем не значи, че станцията също не е под украински контрол – досега е известно и съгласно данните, които Украйна препредава, че транзитът на газ през Суджа не е спиран. Популярният руски военно-пропаганден канал "Рибар" също казва в обзора си, че украинците са в западната част на Суджа, в Заолешка и предупреждава, че макар ситуацията да изглежда по-стабилна е рано да се говори, че инициативата минава в руски ръце (КАРТА).

Ukrainian Armed Forces took under control the town of Sudzha in the Kursk Republic, as well as the strategic Gazprom facility. pic.twitter.com/iD0TbhYRiE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 9, 2024

Отделно имаше точен украински удар, който остави без ток град Курчаров – това е ведомственият град на Курската АЕЦ. Украинците нанасят удари по критични инфраструктурни, военни и логистични точки на руснаците в Курска област:

It is reported that a substation is on fire in the Oktyabrsky district of the Kursk region. pic.twitter.com/y7FDpIqwaP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2024

Продължават да излизат видеа в социалните мрежи, показващи голям брой пленени руски войници:

Captive Russian soldiers, Kursk region. Several hundreds have already been taken prisoner during the 4-day operation. pic.twitter.com/ZlkuaExshv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2024

На този фон – излизат и видеокадри, показващи поражения и за руска военна техника – например при Гончаровка руската армия е изоставила два по-модерни танка Т-80:

Електронен украински блицкриг

Украинските източници масово запазват мълчание и публикуват минимално количество информация за събитията в Курска област – категорично ясно е, че това се прави, за да се опази операцията и да не се дава възможност на руското военно командване да се ориентира по-лесно при вземането на решения.

Категорично ясно обаче е, че украинците са се подготвили внимателно, включително що се отнася до електронната война. Видеокадри в социалните мрежи от вчерашния ден показват, че ВСУ са хакнали камери за наблюдение по магистралите в Курска област и през тях следят движението на руската армия. Това се потвърждава и от военния кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц. Защо това е много важно, припомнете си: Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО, 18+)

Ukrainian forces tracking the movement of Z-forces in the Kursk region. pic.twitter.com/VEJgCkBeZY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2024

В свой материал за Forbes колумнистът Дейвид Хамблинг обръща внимание на кратък анализ в руския телеграм канал "Тройка" - че ВСУ са атакували руските разузнавателни дронове и са "ослепили" руската армия в Курск, а областта досега не беше считано за рисково направление от руското военно командване. След това бързо са били разположени късовълнови заглушители на ключови позиции по границата – открити са честотите, използвани от руснаците и цялата им комуникация е била срината. Това обяснява защо ВСУ толкова бързо влезе със сигурност на поне 10 километра дълбочина в Русия, както и че извършва операции на двойно и повече километри от тази зона – в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е цитирана публикация от руския военно-пропаганден телеграм канал "Дневник на Десантчика", че има слухове за боеве чак при Кромски Буки т.е. 30 километра северно от границата и 13 километра южно от Лгов). Отделно, украинците са "наситили" руското небе с дронове, посочва Хамблинг в материала за Forbes - включително рояци от безпилотни летателни апарати, използвани за бомбардировки. Само през тази нощ руското военно министерство съобщава за 26 свалени дрона в Курска област, но това са машини с по-голям обхват, а не квадрокоптери тип "Баба Яга" и FPV.

Засега в Курска област руснаците използват наборници и паравоенни части (ФСБ, "Спецназ", чеченският отряд "Ахмат", бивши вагнеровци, дори части от милиции на т.нар. ДНР) срещу украинската инвазия, но се засилва натискът да дойдат редовни подкрепления. Това обаче явно ще става по-бавно, защото няма как да не е за сметка на бойните действия на други фронтове, коментира ISW и отбелязва, че засега руснаците гледат на боевете в самата Украйна като по-важни, макар да има твърдения в руските телеграм канали за прехвърляне на части от 44-та комбинирана руска армия, която е основна ударна сила в руската офанзива в Харковска област, започнала на 10 май и стигнала на едва 5-6 километра навътре в украинска територия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Крайно показателно за ефекта от операция "Курск" е, че за денонощието на 9 август на фронта в Украйна има 90 бойни сблъсъка по украински данни. Това е трети пореден ден, в който сблъсъците са 100 или по-малко, след като преди това седмици наред варираха между над 120 до над 150 на ден. Има само четири направления на фронта, в които руските пехотни атаки за деня са двуцифрено число – Покровско, Лиманско, Торецко и Северско, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление, с 28 отбити руски пехотни атаки, след като преди операция "Курск" там редовно броят на дневните руски атаки беше над 40 и често около 50. Юлиян Рьопке коментира, че Тимофеевка вече е в руски ръце (КАРТА). Руската армия води боеве при Воздвиженка и в югоизточните покрайнини на Гродовка, настоява в обзора си "Рибар" - това се подкрепя и от данните в Deep State, популярния с картите си украински телеграм канал. Със сигурност има видеокадри от удари с дронове по руска пехота в Ивановка, малко по-назад от Воздвиженка и Тимофеевка. Какво значение има Гродовка, припомнете си: Напредък, а какъв е резервът: Смущаващи данни за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

0:07 - 0:13 35th National Guard of Ukraine shells claimed Russian position in Ivanivka@geoconfirmed @uacontrolmap

Location: Ivanivka, Donetsk Oblast

48.257822, 37.441571 pic.twitter.com/5lAGgtYBdg — Bielitz (@Bielitzling) August 9, 2024

За Торецкото направление "Рибар" обяснява как руските сили водят боеве в центъра на село Ню Йорк, южно от самия Торецк (6-7 километра) – по улица "Горловка", като има геолокализирани видеокадри. Това де факто е потвърждение, че руснаците са отстъпили, защото в средата на седмицата имаше данни, че са влезли вече в северната част на Ню Йорк. За 24 часа в Торецкото направление има 14 руски пехотни атаки, двойно по-малко от броят преди операция "Курск".

В Лиманското направление руснаците са извършили 15 атаки, при Макеевка и Невско. Няма обаче никакви сериозни коментари за ситуацията там. Същото е и за Северското направление, южно от Лиман – 11 руски пехотни атаки.

В Часов Яр, където е имало 9 руски пехотни атаки за денонощието, руските сили се укрепвали на улица "Мариуполска" в края на микрорайон "Октомврийски", твърди "Рибар". Всъщност, видеокадри как точно става това има – успешен украински удар с дрон по руски войник с мотоциклет, мъчещ се да влезе в помпена станция до най-силната естествена линия на украинската отбрана при града: канала "Северски Донец – Донбас": Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

Навсякъде другаде руската активност е много ниска, показателно е как в Кураховското направление, което преди украинската инвазия в Курск беше едно от най-натоварните, сега е имало само 5 руски пехотни атаки. А в Харковска област са още по-малко – едва 4.

