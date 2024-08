Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО, 18+)

Пореден украински военен успех в Курска област – голяма руска военна колона е била ударена на пътя при Октябрийско, Рилски район: Украйна подпали руска военна колона на руска територия (ВИДЕО)

Видеокадри и съответно снимки бяха публикувани в руски телеграм канали, включително един от най-известните и най-гнусни като пропаганда Readovka. "Стрелят – горят боеприпаси" - коментар във видеокадри, заснети на мястото на удара:

Точните координати на мястото – ТУК! Мястото е посочено и на КАРТА - вижда се колко е далеч от територията в Курска област, която украинците сега превзеха.

Според Readovka, местни жители са съобщили за поне 4 силни взрива. Припомняме, че вчера започнаха да се появяват данни за вече придвижващи се руски военни към Курска област. Там само преди два дни нахлуха части на Въоръжените сили на Украйна и според неофициална информация в руски източници вече има пробиви на 30 километра навътре: Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+).

Deep State shares footage of a drive through the devastated Russian column in Oktyabrskoye, Rylsk area of Kursk Zone. The column was moving to reinforce Russian defence in the area but was shelled and destroyed by Ukrainian fire late last night. pic.twitter.com/HwprwTMt0a