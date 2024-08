"Все в порядке" в Курск: Искахме да е по-добре, стана както обикновено (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко е наред – така звучат посланията от официалната политическа и военна власт в Русия за случващото се в Курск, но дори тези послания са по-неуверени и лавината от информация, идваща през "алтернативни мрежи" като Телеграм потвърждава, че нещата всъщност са: Искахме да е по-добре, стана както обикновено.

Крилатата реплика е на покойния руски премиер Виктор Черномирдин: "Мы хотели как лучше, а получилось как всегда" – тя е заради паричната реформа в Руската федерация през 1993 година. Тогава Руската централна банка обявява, че банкнотите от модела 1961 – 1992 година няма да бъдат приемани повече и който има такива рубли, има едно денонощие да ги смени (26-27 юли, 1993 година) и то с лимит от 35 000 неденомирани рубли. Логично, следва тотална паника сред руснаците. На английски език преводът на думите на Черномирдин е: "We wanted the best, you now the rest": Генерал на Кадиров: Няма драма, украинците превзеха няколко населени места, Бог ни обича (ВИДЕО)

Ситуацията в Курск

Накратко – украинската операция в Курска област продължава да е огромен трън в очите (всъщност друго анатомично място) на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Известният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук (лично награждаван от Путин), коментира, че в Курска област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) действат по същия начин, по който действаха при Харковската офанзива през есента на 2022 година. Тогава за дни ВСУ върна на Украйна Балаклея, Купянск, Изюм и Лиман. Украинската тактика и сега според "Рибар" е - пробив на максимална дълбочина с установяване на стационарни позиции с бой и засади на военни колони. Това става с мобилни групи, съставени от 3-6 бронирани машини от различен вид, като част от тях правят укрепена позиция, а останалите напредват към други близки цели и организират засади. "Подобна тактика позволява на ВСУ да постигнат основния резултат: паника и навлизане в оперативно пространство, където няма предварително подготвени позиции. За да се борим ефективно с това, уви, трябва да се признае, че е невъзможно да стане без плътни минни полета и укрепени позиции по важни логистично-транспортни възли“, заключва каналът на Звинчук, като уточнява, че украинците почнали да правят "линия Суровикин" (това е името на линията от укрепления и минни полета в Запорожка област, която спря украинската контраофанзива през лятото на 2023 година – кръстена е на предишния главнокомандващ руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин): Пълен напред: ВИДЕО кадри от контраофанзивите на украинците

Като цяло, украинските източници на информация обаче запазват мълчание – и го правят нарочно. Показателен е материал на Bloomberg, излязъл около 24 часа след първите новини за случващото се – американската информационна агенция беше търсила абсолютно всички институции в Украйна, които биха могли да имат отношение към операцията и навсякъде или е даден отказ за коментар, или изобщо не е отговорено. Популярният украински телеграм канал Deep State, който редовно прави актуализации за развитието на войната в Украйна на база карти, също предупреди, че няма да бърза с обновления и данни – явното негласно послание от украинска страна е, че ще има известно информационно затъмнение, за да не се пречи на успеха на операцията. Първата актуализация на Deep State потвърждава, че ВСУ са превзели поне 3 села и че Суджа е обкръжена, както и село Горнал, като местният руски гарнизон "от страх се скриха в местния манастир". Всичко това обаче буквално са по-стари новини.

Излязоха поредни снимки, показващи, че украинският напредък е още по-голям – поне до селата Новоивановка и Любимовка, които са на 8-9 километра навътре в руска територия. Дори и това обаче изглежда като по-стара информация - "Рибар" твърди, че заради първоначалната неяснота украинският напредък изглеждал по-голям, но всъщност ВСУ стигнали и контролират западната част на Суджа (където е разпределителната станция за транзита на руски газ за Европа, досега данните на "Газпром", които Украйна получава и съобщава, сочат, че транзитът не е спиран). Каналът обаче твърди, че украинските части заобиколили източната част на Суджа и се бият при Мартиновка. Спрян бил украинският опит да бъде превзето Коренево – Любимовка и Новоивановка са най-близките населени места спрямо Кореново. На това задочно отговаря украинският военен анализатор Олександър Коваленко, който публикува КАРТА с топлинни петна от пожари, засечени от системата FIRMS на НАСА - "гори си суха трева в Рилски район, при Городище и Титов рубеж", иронизира той. "Бойният потенциал на частите на ВСУ далеч не е изчерпан – в близко време се очаква въвеждане на втори и трети ешелон", предупреждава "Рибар": Украйна е завзела повече територии за 48 часа, отколкото в цялото контранастъпление в лятото на 2023 г.: The Telegraph

Колумнистът на Forbes Дейвид Акс, който отразява само войната в Украйна, пише, че в операцията участва 80-та десантно-щурмова бригада на украинските ВВС. Той се позовава на видеокадри в украински и руски телеграм канали, включително на руското военно министерство. Министерството се старае да публикува всеки успешен удар с дрон (обикновено "Ланцет") по украинска бронирана техника в Курска област. Но Акс обръща внимание в материала си за Forbes, че 80-та бригада е единствената със западно и със съветско въоръжение едновременно в състава на украинската армия и посочва, че явно за операцията в Курск се използват както бронирани машини "Страйкър", така и "Мардер". Първите са бързи, вторите са по-тежки и устойчиви, констатира той и вече се съгласява, че изглежда тази операция е нещо невиждано досега, след като беше един от първите, които почнаха да я критикуват. Това не е рейд, това е инвазия, казва той и изказва предположение, че може да са ангажирани до 10 000 украински войници. Ако е вярно, това значи цял корпус – а руското командване "Север" има около 48 000 войници по границата с Украйна. Украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец и колегата му Олександър Коваленко изчисляваха, че "Север" разполага с около 75 000 войници, но сериозна част от тях се бият при украинския град Вовчанск, а отделно има и резерв, който не е на бойно дежурство или в активни бойни действия: Операция "Курск": Куп критики на експерти какво прави ВСУ (ОБЗОР – ВИДЕО)

The Russian MoD released footage of Lancet kamikaze drones striking at Ukrainian equipment such as M113 APCs, Stryker combat vehicles and Bradley M2A2 IFV's. No war goes without losses, and it shows the seriousness of this operation. pic.twitter.com/hpOH3aG1US — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

На фона на бодряшките видеокадри от руското военно министерство с поразена украинска бронирана техника (няма атака, която да мине без загуби), самото министерство публикува в 9:00 часа българско време призив в официалния си канал в Телеграм към руснаците да се записват в руската армия, за да защитават "семейството, децата, мирните хора". Призивът е знаков и добре показва, че руското пушечно месо не стига: Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО)

Отделно – видеокадри на бягащи панически хора от Суджа, на отчаяно молещи за помощ цивилни и възмутено викащи, че по руските телевизии лъжат как имало организирана евакуцация, показват хаоса, в който вече три дни се намира Русия. Впечатлението за пълно фиаско е огромен светещ надпис на стадион "Ростов Арена", с който се подкрепя Курска област, когато тя има нужда от действия, не думи: НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 09.08.24 - Владимир Владимирович, помагайте (ВИДЕО)

Residents of Lgov in Kursk are fleeing their homes in large numbers, causing traffic jams on the roads. pic.twitter.com/6oWMnQ9LKe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

A resident of Sudzha, Kursk region, criticized the media for lying, stating that there was no organized evacuation from the city.



Because Russia doesn't care about its citizens. Will you ever understand? pic.twitter.com/NAnvozbzzb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

Kursk, all of Russia is with you! This is how the Rostov Arena looks like.



Well, except your leadership 🙃 pic.twitter.com/dLb6H1TNUf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

И още – украинската армия продължава да вкарва тежка военна техника на руска територия, с което затвърждава впечатлението, че операцията е невиждано мащабна що се отнася до украинците в тази война. Междувременно, председателят на комисията по отбрана в Бундестага Маркус Фабер коментира, че не вижда проблем да се използват германски оръжия в операцията. "Предвид руската инвазия в Украйна, територията и на двете държави е военна зона. Използването на оръжия е уредено от международното право", каза той, цитиран от беларуската опозиционна медия NEXTA:

KHORNE group of the 116th Mechanized Brigade shared footage of Ukrainian equipment reportedly entering/inside Russian territory.



"Our equipment moves on Russian soil as if it were our land. We will turn it into Ukrainian land!!!," they add. pic.twitter.com/LAm6p0MVYM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2024

Georgians in Kursk People Republic pic.twitter.com/3XBQtb2jtv — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) August 8, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден интензивността на боевете в Украйна е с между 20 и 30 процента по-ниска, отколкото беше като цяло в последните няколко седмици. За денонощието на 8 август е имало 101 бойни сблъсъка по цялото протежение на украинския фронт, което е само с 5 повече на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Преди тези два дни обаче, в които се разви украинската операция в Курск, броят на бойните сблъсъци се движеше между над 120 до над 150. Извършените руски бомбардировки също са по-малко от обичайното – хвърлени са 79 авиационни бомби, след като обикновено дневно са 100 и повече.

Впечатление в украинската сводка прави, че в Лиманското направление е имало 24 руски пехотни атаки. Там стана ясно, че непосредствената руска цел е да бъде преодоляна Макеевка и руската армия да премине през река Жребец, с което да принуди украинската да мисли за отстъпление по цялата линия към Терно и Невски на запад от реката. Руските военни блогъри почти не говорят за фронта в Украйна, защото дискутират главно случващото се в Курск – няма много руски коментари и за Лиманското направление.

Покровското направление остава най-горещо – 29 руски пехотни атаки, но това е понижение на руската активност, след като допреди 3 дни редовно дневно руската армия правеше по 40-50 атаки в това направление. "Рибар" накратко казва, че руснаците "прочистват" село Желание, на северния фланг на направлението.

Показателно е, че в Торецкото направление има само 9 руски пехотни атаки, след като редовно бяха по около 25 на ден и то до 7 август. Там украинците си върнаха позиции в северната част на село Ню Йорк, което е на 7-8 километра южно от самия Торецк – видеокадри показват свалянето с дрон на руското знаме, издигнато на покрива на местно училище. "Рибар" пише, че "руските въоръжени сили опитват да настъпят към северните покрайнини на Ню Йорк".

