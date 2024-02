Оръжие, пари и гаранции: Какво обещаха на Украйна на втората годишнина от войната? (ВИДЕО)

⚡️ EU will transfer almost 170,000 ammunition rounds to Ukraine by the end of March and will work to increase the volume of supplies Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said after speaking with Josep Borrell. pic.twitter.com/JNO503gpv8

Целта на ЕС беше да достави 1 млн. снаряда до март тази година, но вероятно ще бъдат доставени само около половината от това количество. Междувременно Русия продължава да получава боеприпаси от Северна Корея - близо 1,5 млн. за година, но половината са дефектни - и е произвела около 2 млн. за същото време (според украинското разузнаване).

Гаранции за сигурност с Канада и Италия

Канада и Италия подписаха споразумения за помощ в областта на сигурността с Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски на 24 февруари.

Великобритания, Германия, Дания и Франция вече са подписали подобни споразумения въз основа на ангажимента, поет от Групата на седемте (Г-7) през юли миналата година, за да помогнат на Украйна да отблъсне агресията на Русия.

Канадският министър-председател Джъстин Трюдо и италианският премиер Джорджа Мелони пристигнаха по-рано на 24 февруари в Киев по повод двегодишнината от началото на пълномащабното нахлуване на Русия. В украинската столица са още белгийският министър-председател Александър Де Кроо и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В 10-годишното споразумение за сигурност с Канада са предвидени над 2,2 млрд. долара "за макрофинансова и отбранителна помощ през 2024 г.", заяви Зеленски в Twitter.

Ukraine is definitely stronger now than it was two years ago. Today, we signed another security agreement, which strengthens the position of our people, particularly our soldiers. This is a strong and timely decision that will significantly strengthen our resilience.



Prime… pic.twitter.com/pkIAk9Jj2Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

"Благодарен съм на Джъстин Трюдо и на всички канадци. Вие застанахте на страната на Украйна от първите дни на пълномащабната война", заяви президентът.

На пресконференция Трюдо каза, че споразумението е замислено така, че да "работи в продължение на 10 години и след това". "Въпреки безмилостната атака на Русия, украинците са силни. Ние трябва да продължим да ги подкрепяме", написа Трюдо в Twitter.

Зеленски описа споразумението, което беше подписано с Италия, като създаващо "солидна основа за дългосрочното партньорство на нашите страни в областта на сигурността".

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

"Благодарен съм на Италия за подкрепата ѝ за Украйна и нашите отбранителни способности, както и за усилията за възстановяване и одобрението на военната помощ до края на 2024 г.", добави той.

Зеленски заяви, че двамата с Джорджа Мелони са обсъдили и по-нататъшната подкрепа за Украйна в контекста на италианското председателство на Г-7.

Световни лидери обявиха пълна подкрепа за Киев

Западните съюзници публично потвърдиха подкрепата си за Украйна на 24 февруари.

"Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз", се казва в съвместно изявление, публикувано от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Ще продължим да отговаряме на неотложните военни и отбранителни нужди на Украйна, включително доставките на спешно необходимите боеприпаси и ракети", продължава изявлението. "Русия и нейните лидери ще плащат все по-голяма цена за действията си".

"Подкрепяхме, подкрепяме и ще подкрепяме Украйна в борбата ѝ за свобода. Днес тази подкрепа все още е изключително необходима. Не може да има умора от войната. Свободният свят не може да позволи на Путин и Русия да победят", заяви президентът на Полша Анджей Дуда.

"We supported, support and will support Ukraine in its struggle for freedom. Today, this support is still extremely necessary. There cannot be war fatigue. The free world cannot allow Putin and Russia to win," President of Poland Andrzej Duda said. pic.twitter.com/rLCrMBb1kD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2024

Нидерландският министър на отбраната Кайса Олонгрен обяви, че Нидерландия ще подпише дългосрочно споразумение за сигурност с Украйна, и отново подчерта, че военната помощ на страната за Киев от началото на пълномащабната инвазия възлиза на 2,81 млрд. евро. "Трябва да продължим да заемаме единна позиция срещу агресията на Путин", написа Олонгрен в Twitter.

Нидерландското кралско семейство също публикува изявление, в което предава, че страната остава "единна за мъжете и жените в Украйна, които се борят за свобода, демокрация и справедливост", и добавя, че устойчивостта на Украйна е "пример и вдъхновение за всички нас".

Финландският президент Саули Ниинистьо също подчерта "капацитета и ресурсите за подкрепа на Украйна в дългосрочен план", като същевременно работи за постигане на мир, потвърждавайки подкрепата на финландското правителство за Формулата на мира на президента Володимир Зеленски.

Датското външно министерство написа, че "подкрепя украинския народ и неговата борба за свобода и справедливост", и публикува видеоклип за продължаващата помощ за страната. Тя включва Фонд "Украйна", стартиран през 2023 г., за предоставяне на военна и гражданска подкрепа и ангажиране на частни компании и организации на гражданското общество във възстановяването на Украйна.

Two years ago, Russia launched its brutal, illegal and unprovoked full-scale invasion of #Ukraine️. Denmark stands with the Ukrainian people and their fight for freedom and justice 🕊️ #24Feb2022 #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/QOtjJASnK2 — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) February 24, 2024

На 23 февруари президентът на САЩ Джо Байдън припомни пътуването си до Киев по повод една година от инвазията и написа, че "един диктатор, който се стреми да възстанови империята, никога няма да може да заличи любовта на хората към свободата. Бруталността никога няма да сломи волята на свободните хора. И Украйна никога няма да бъде победа за Русия", припомня Kyiv Independent.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Украйна е по-близо до Алианса от всякога.

Още важни новини от ЕС за Украйна

Междувременно Фон дер Лайен съобщи, че Украйна ще получи първия транш от 4,5 млрд. евро от ЕС през март.

Европейската комисия ще представи организационните аспекти на преговорния процес за присъединяването на Украйна към Европейския съюз в средата на март, добави тя, цитирана от УНИАН.

⚡️ #Ukraine is set to receive the first tranche of €4.5 billion from the EU in March – European Commission chief Ursula von der Leyen pic.twitter.com/JNJe5I101X — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2024

"Обнадеждена съм, знам, че работите, за да не изоставате с изпълнението на препоръките на Европейската комисия. От своя страна, ние, Европейската комисия, ще представим преговорна рамка в средата на март", заяви Фон дер Лайен. Това е обрат в събитията, след като преди дни беше съобщено как ЕК ще отложи процеса за след евроизборите.

Фон дер Лайен обяви още, че са предадени 50 автомобила от ЕС на Националната полиция на Украйна и на Главната прокуратура на страната. От пресслужбата на Делегацията на ЕС в Украйна обявиха, че автомобилите са предназначени да подпомогнат разследването и наказателното преследване на военни престъпления в освободените територии и прилежащите им райони. Превозните средства са част от по-широк пакет от мерки на ЕС за подкрепа на украинските власти в отговор на нуждите от предоставяне на обществени услуги във високорискова среда, пише "Украинска правда".

Фон дер Лайен отбеляза, че автомобилите ще помогнат на властите да стабилизират районите, освободени от въоръжените сили на Украйна от незаконната руска окупация. "Тази доставка идва малко след като ЕС предостави на Украйна модерна машина за разминиране. С това оборудване ние подкрепяме Украйна да направи деокупираните земи отново безопасни", каза тя.

Общият бюджет на пакета за подкрепа възлиза на около 19,9 млн. евро, от които 18 млн. евро са от Европейската комисия, а 1,9 млн. евро - от Германия.

