Полски подарък за Путин и Русия: Камион с миризлив кафяв тор (ВИДЕО)

Камионът беше докаран и изсипан пред вратата на вилата на посланика на Руската федерация в Полша.

Акцията се проведе в град Констанцин-Йезерна близо до Варшава и е посветена на двегодишнината от нахлуването на Русия в Украйна.

"Искахме да изпратим ясен сигнал до полските власти и Европейския съюз. Време е да изгоним руските дипломати от нашата страна", каза активистът Доминик, който присъства на митинга, пред "Укринформ". Активистите забиха руско знаме и табела с текст "русия = ла*но" в купчината тор.

"Подаръкът" напомня каква информация се появи за навиците на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, когато е на визита в чужбина. След като подпали войната в Украйна преди точно 2 години, Путин не излиза много-много зад граница, но в западните медии се появи информация, че когато го е правил още преди войната, е използвал куфар за тоалетна - за да не може някой да вземе проба и да разбере какво е здравословното му състояние: Бивш приближен до Путин с интересни разкрития за него (ВИДЕО)

In Warsaw, activists brought manure to the gates of the Russian ambassador's villa pic.twitter.com/OOPPi8fiPt