РУСКИ СНИМКИ и ЧЕЧЕНСКО ВИДЕО: Руснаците са уцелили АЕЦ Запорожие, докато са стреляли по западния бряг на Днепър

GeoConfirmed се обляга на видеокадри, които са заснети от чеченски боец. Потвърдено е къде са заснети кадрите – на територията на АЕЦ Запорожие. Видеото е снимано от сграда до Трети блок на АЕЦ-а.

First the GeoLocations:



GeoLocation of the first video (Shell 1&Shell 2):

POV = 47.51010, 34.58945



Estimated area for Shell 1: 47.50956, 34.59116

Estimated area for Shell 2: 47.50634, 34.58781



GeoLocated by @neonhandrail and @moklasen



02/ pic.twitter.com/a8TQiGQrMn — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 24, 2022

Освен тези кадри, Geoconfirmed са проучили и снимки от пораженията от обстрела на контролираната от режима на Путин руска държавна информационна агенция РИА Новости – ТУК, ТУК и ТУК.

Общо на всички кадри – видео и снимкови, са проучени пораженията от 6 снаряда. След това с триангулация е изчислено откъде може да са дошли те на база видимите поражения от снарядите (как точно изглежда ударът, откъде е влязъл боеприпасът в поразения обект) и известните позиции на руснаците и украинците в близост до централата (противно на разпространените схващания в българското фейсбук пространство, руските сили не са разположени само на територията на самата централа).

If we add these geolocations to a map we get this result.

(Yellow = POV to point 1 and point 2)



Now we will try to find the potential launch direction. For this we will take a look at point 4, point 5, and point 6.



13/ pic.twitter.com/eH1GH8mOYz — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 24, 2022

В крайна сметка, резултатът от всички изчисления е онагледен на тази графика – стрелба, дошла от позиции южно от Енергодар. Там има руски сили – те използват АЕЦ-а като щит за обстрел, защото знаят, че украинците не биха рискували да отвърнат:

Both locations give us an estimated direction where the shells originated from:



18/ pic.twitter.com/j8vPHGth9W — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 24, 2022

На всичкото отгоре, украинците съобщиха за обстрел по села на западния бряг на Днипро именно от посоката, която GeoConfirmed изчислява, преди руснаците да се оплачат как имало обстрел по АЕЦ Запорожие.

Even more, the Ukrainian announcement that the cities on the other side were shelled again, came before the Russian announcement that the ZNPP was shelled (which Russia claimed was done by Ukraine)



22/ pic.twitter.com/QqRVJkrBmN — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 24, 2022

All those villages are in range with different Russian artillery pieces from the south side of the Power Plant.



Green = Claimed shelled villages

Yellow = Geolocated shelled villages

Blue = Nuclear Powerplant Impacts

Red = Some of the Russian known positions



24/ pic.twitter.com/FzRG7Xd9xl — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 24, 2022

