Помощ за Украйна: Над 150 дрона от френската компания Delair и над 100 камиона Mercedes-Benz

„Delair и неговият главен изпълнителен директор са конкретен пример за ангажимента на Франция да подкрепи Украйна: повече от 150 дрона, финансирани от Франция, вече са на път да бъдат доставени“, съобщи той.

Съобщението идва само ден след като германският автомобилен производител Mercedes-Benz Special Trucks обяви, че ще достави на Министерството на отбраната на Украйна над 100 високопроходими камиона Zetros. За това се съобщава на сайта на Daimler Truck - компанията майка на Mercedes-Benz. Камионите с мощност до 476 конски сили са необходими на украинската армия за военна поддръжка и логистични задачи.

