Превзехме я. Тръгваме си: Руски войник за Новомихайловка - а защо напускат? (ВИДЕО)

Интересното предвид тези думи е следното: След като я превзехте, защо си тръгвате? Да не би да има някаква опасност?

(КАРТА) Новомихайловка се намира в т.нар. Новопавловско направление - на запад от Маринка, като посоката на движение на руснаците е към Курахово и Угледар. Те обаче са все още доста далеч от достигане на тези цели: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

“We took Novomikhailovka,” says the Russian occupier. However, he and his squad must leave immediately after the photo-op with the flag as it’s too dangerous.



So this is how the “second army of the world” “took the village of Novomikhailovka,” losing thousands of people killed… pic.twitter.com/0KJ6M43Phc