В Мелитопол руснаците дават листовки как да се бяга, Бахмут остава месомелачка (ВИДЕО)

Най-големият окупиран от руснаците град в Запорожка област Мелитопол отново влезе в полезрението на активната война в Украйна.

Снощи в Мелитопол е имало престрелка, а руският пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канала WarGonzo, съобщава за извършен ракетен удар от украинците в града. Всичко това е станало в северната част на града. Според Владимир Рогов, едно от лицата на руската окупационна власт в Мелитопол, имало трима задържани украински партизани и те издали къде имало складове с оръжие на украинските служби в града. Но че положението е горещо става ясно и от факта, че руската окупационна власт е почнала да раздава листовки как да се евакуираш в града при спешна нужда.

4000 са убитите членове на ЧВК Вагнер и на редовната руска армия в Бахмут от 30 май насам. Това заяви зам.-командващият на украинската армия бригаден генерал Олексий Хромов. Бахмут остава най-горещата точка на военни действия в Украйна.

(КАРТА) Според сутрешната сводка на украинския щаб, извън Бахмут основното руско усилие остава северният фланг на града. Там за поредна нощ е спряна руска атака при Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут). Че украинската армия държи северния фланг потвърждава и Пегов в дневния си обзор. Усилва се руският артилерийски обстрел, специално при Васюковка и Сако и Ванцети – целта изглежда е украинската защита да се разтегли на по-голям терен, за да бъде по-лесно пробита. А "Бахмутски демон" предупреждава, че от юг има затишие и вероятно руснаците готвят пореден щурм на Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), за да пресекат път Т0504 Констянтиновка – Часов Яр – Бахмут. В самия град, при стадион "Авангард" руснаците също натискат, за да пресекат и отрежат Т0504 директно вътре в градска среда.

(КАРТА) В самия Бахмут основните боеве са при жп линията в центъра на града. Това се потвърждава както от свързвания с финансиране от Евгений Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар", така и от "Бахмутски демон". "Рибар" описва ситуацията като позиционни боеве, а украинските данни го потвърждават – постоянна смяна на владеенето на определени позиции. И "Рибар", и руското военно министерство твърдят, че елитните руски десантчици от руските ВВС стоят стабилно на фланговете и не позволяват украински резерви да атакуват и да заклещят щурмовите части на ЧВК Вагнер. Украинският телеграм канал "Говори снайпер +" посочва, че първо в щурмовете се хвърлят затворници и вагнеровци, за да се изтощават украинците и чак след това идват по-опитни елитни руски части "да разчистват". Целта е Бахмут да бъде превзет за 9 май – Деня на победата.

ВИДЕО: Избиват ЧВК Вагнер в Бахмут с "отвратителна тактика" - оплаквания на руски пропагандист

Създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин казва, че все още руснаците не са близо до това да обкръжат украинците в Бахмут и украинската армия продължава да осъществява необходимата логистика за военните си в града.

Извън Бахмут няма никакви по-значими промени по позиции – нито при Авдеевка, в Угледар вече е буквално тихо, а в Луганска област положението по линията Сватово – Кремена си остава практически едно и също. Най-активни са военните действия при Авдеевка (ако не броим Бахмут):

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основен акцент е изказване на генерал Хромов относно способностите на Русия да бъде дългосрочна заплаха за Украйна. Ако Руската федерация реши да се посвети на военновременна икономика с всичките си ресурси, това ще е факт. Засега обаче това не се случва – вместо това руският диктатор Владимир Путин възприема подход на краткосрочни решения, като например създаване на частни военни компании, с които да се компенсира липсата на доброволци и незадоволителното ниво на привличане на наборници. По украински данни, за първото тримесечие на 2023 година например във Волгоград са запълнени само 7% от наборната квота (134 души от 7800) и само 14% в Саратов (270 от 7600).

