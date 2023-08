Русия не може да изброи колко военни самолета удариха украинците (ВИДЕО)

Според промъкващи се неофициални информации, освен ударените военно-транспортни "Ил-76" има и поразен руски стратегически бомбардировач Ту-22: Ярко огнено кълбо: СНИМКИ на гръмнал руски стратегически бомбардировач след удар с дрон

Официално руското военно министерство признава за само 2 ударени самолета. А в руски телеграм канали вече се обсъжда и какво ПВО има по руските военни летища в тил и дали е достатъчно, след като явно на фронта в Украйна има нужда от все повече ресурси и там заминава всичко най-добро: Война на дронове: Удари по руски военни самолети, завод за ракети "Искандер" и не само (ВИДЕО)

The Russian Ministry of Emergency Situations admitted that two Il-76 military transport aircraft caught fire in Pskov.



But… updated data circulating in Russian media suggest that 6 (!) aircraft have been damaged/destroyed. Among them is reportedly also one Tu-22 bomber. pic.twitter.com/BGhdw7DIZV