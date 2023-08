Руски вой до небето след украинската буря от дронове, взрив и на офис на партията на Путин (ВИДЕО)

"Украинските опити да се атакуват руски територии с дронове са задънена улица. Това е агонията на режима в Киев, глупава омраза и гняв при липсата на всякакви перспективи за собствено развитие", обяви говорителят на руското военно министерство Мария Захарова: Русия не може да изброи колко военни самолета удариха украинците (ВИДЕО)

Още по-забавно е лицето на руската пропаганда Владимир Соловьов, който отдавна е под западни санкции заради прокарване на опорните точки за войната в Украйна и ситуацията там още преди това на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин. Наред с истерията, Соловьов поставя важен въпрос - откъде са изстреляни дроновете, поразили Русия тази нощ? Неговият прочит обаче е в сферата на пропагандата - ако било от прибалтийските държави, да има ответна реакция:

Междувременно, офис на партията на Путин "Единн Русия" в Нова Каховка беше взривен. Припомняме, че руските партии се готвят за местните избори в Русия в началото на септември, като предварителният план на Кремъл е да има избори в окупираните части на Запорожка, Херсонска, Донецка и Луганска област.

ОЩЕ: Украински дронове поразиха кадировци и окупатори, готвещи "избори" в Запорожието (ВИДЕО)

Headquarters of political party "United Russia" was blown up in occupied Nova Kakhovka, adviser to the mayor of Mariupol Petro Andryushchenko said. pic.twitter.com/e1e0s2M56o