Проливни дъждове и наводнения в Русия заради тайфуна „Ханун“ (ВИДЕО)

ОЩЕ: Хиляди домакинства в Япония са без ток след преминаване на тайфун



Реките излязоха от коритата си и отнесоха над 20 пътя. Много жилищни сгради са няводнени.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че магистралата Владивосток - Хабаровск също е била наводнена.

In the #Primorsky Territory of the #Russian Federation there was a flood caused by rains and the typhoon "Hanun".



Rivers overflowed their banks, water flows washed away more than 20 roads and flooded residential buildings. The federal highway Vladivostok — Khabarovsk was also… pic.twitter.com/0HrtTy96oQ