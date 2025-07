Путин директно казал на Тръмп, че ще завзема още земи, САЩ може да реагират с далекобойни оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е дал ясно да се разбере на президента на САЩ Доналд Тръмп, че не планира да прекрати войната в Украйна. По време на телефонен разговор с републиканеца на 3 юли стопанинът на Кремъл е обявил мащабна бъдеща офанзива на своите войски в Украйна, съобщава американското издание Axios, позовавайки се на свои източници. Това изявление на Путин е било един от факторите, които са убедили Тръмп да поеме по пътя на рязка промяна в реториката спрямо Москва. Спомняме си, че след това държавният глава на Щатите заяви, че е "разочарован" от диктатора и че той "ни залива с глупости".

С какво точно Путин е ядосал Тръмп?

Путин е отбелязал в онзи разговор, че през следващите 60 дни ще възобнови усилията си за завземане на територии до административните граници на украинските региони, където "Русия има значителна опора" - т.е. окупираните земи, пише изданието. Очевидно става дума за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област на Украйна.

"Той иска да вземе всичко", е казал Тръмп на френския президент Еманюел Макрон малко след разговора си с Путин, според пряко запознат източник на Axios.

Президентът на САЩ ще обяви в понеделник, 14 юли, нов план за въоръжаване на Украйна, който се очаква да включва нападателни оръжия, съобщава още изданието, позовавайки се на два източника. Планът вероятно ще включва ракети с голям обсег, способни да достигнат цели дълбоко в Русия, включително Москва, гласи информацията.

Тръмп вече обяви, че ще предостави ПВО системи Patriot за защитата на Украйна, като те ще се финансират от Европейския съюз. "Всъщност ще им изпратим голямо разнообразие от много сложно военно оборудване и те ще ни платят 100% за него", заяви президентът на САЩ пред медиите.

Trump confirms the U.S. will send Patriot systems to Ukraine, with costs covered by other NATO countries. Axios adds that Trump is furious with Putin and will announce a new weapons plan today—including offensive arms and long-range missiles. Putin told Trump on July 3 he aims to… pic.twitter.com/XovcAy8nH6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Междувременно републиканският сенатор Линдзи Греъм, който е автор на проектозакона с тежки санкции срещу Русия, заяви пред Axios, че Тръмп наистина е ядосан на Путин и предстоящото му изявление в понеделник ще бъде "много агресивно". Греъм предупреждава да се следи и ситуацията със замразените руски активи, като говори за потенциално "изземване" на блокирани авоари на Руската централна банка в Щатите.

‼️Sen. Lindsey Graham says a record arms package for Ukraine is coming soon, with a statement from Trump expected tomorrow.



“The idea of America selling weapons to help Ukraine is very much in play... Stay tuned for seized assets... and a plan to sell massive arms to our… pic.twitter.com/HlWpZp1qsF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2025

Президентът на САЩ вече заяви, че днес, 14 юли, ще направи "важно изявление" във връзка с Москва. Axios отбелязва, че новата инициатива, която ще бъде представена на среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предвижда европейските държави да плащат за оръжия американско производство, изпратени в Украйна. Такава схема беше предложена от украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на НАТО преди две седмици.

Самият Зеленски вече намекна за още оръжия от Америка за Украйна, като намекна, че страната му "подготвя нови удари с голям обсег на руска територия": В САЩ говорят за поток от оръжия към Украйна: Зеленски готви нещо голямо.

Същевременно пратеникът на Тръмп за Украйна - Кийт Келог - пристигна в Киев за разговори на високо равнище. Той бе посрещнат от ръководителя на украинската президентска канцелария Андрий Ермак.

🇺🇸🇺🇦 Special U.S. presidential envoy Keith Kellogg has arrived in Ukraine for high-level talks. He was welcomed by head of the presidential office Andriy Yermak. pic.twitter.com/wGbXpcDogz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

На този фон Германия продължава да отказва да достави ракети с голям обсег Taurus на Украйна. Оръжията с 500-километров обхват няма да се озоват в Киев въпреки засилените руски въздушни удари напоследък, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от Financial Times. Канцлерът Фридрих Мерц дълго време говори за бъдещата възможност на Киев за далекобойни удари, включително с Taurus, но очевидно има разминавания между Берлин и някои партньори в НАТО или пък вътрешни дебати в коалицията между ХДС/ХСС и Социалдемократическата партия на бившия канцлер Олаф Шолц. Шолц отказваше да прати Taurus на Украйна по време на мандата си.

🇩🇪 Germany will not supply long-range Taurus missiles to Ukraine, Defense Minister Boris Pistorius told the FT. He also revealed that Germany has only six Patriot air defense systems left in its inventory. pic.twitter.com/DTm8aSRfLb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Украйна разработва нови оръжия

Украйна вече разполага с нови боеприпаси, предназначени за борба с дронове. Те се използват чрез стандартни пушки, съобщава Forbes. При изстрел, патронът 5,56-мм се разпада на пет високоскоростни сачми, създавайки разпръскване, което е ефективно срещу дронове на разстояние до 50 метра. Войниците могат бързо да сменят пълнителите и да действат без тежки оръжия:

Ukraine now has new ammunition designed to counter drones using standard rifles, Forbes reports. The 5.56mm NATO round breaks into five high-speed pellets on firing, creating a shotgun-like spread that’s effective against drones up to 50 meters away. Troops can quickly switch… pic.twitter.com/PujksjaREh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2025

Украински разработчици представиха и компактен безпилотен надводен кораб, наречен "Урсула". Той е предназначен за разузнавателни мисии и като платформа за изстрелване на FPV дронове. Малкият му размер го прави по-труден за откриване и поразяване:

Ukrainian developers have unveiled a compact unmanned surface vessel named “Ursula,” designed for reconnaissance missions and as a launch platform for FPV drones. Its small size makes it harder to detect and hit. pic.twitter.com/InSCf5XALx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Отново повишение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 13 юли е имало 212 бойни сблъсъка, което е с 12 повече от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 120 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 59 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 22 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5611 изстреляни снаряда, като тук на дневна база няма особена промяна. Руската армия е използвала 3496 FPV дрона "камикадзе", което е с около 460 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Всъщност фронтовата линия на практика е в застой поради масовото използване на FPV дронове, съобщава The Wall Street Journal. Придвижването в открита местност е станало смъртоносно както за украинските, така и за руските сили. Всичко в радиус от 20 км от фронта е под наблюдение, а ниската цена на FPV дроновете означава, че те вече се използват дори за прицелване по отделни войници, отбелязва изданието.

The front line has effectively stalled due to the mass use of FPV drones, reports The Wall Street Journal. Movement in open terrain has become deadly for both Ukrainian and Russian forces. Everything within 20 km of the front is under watch, and the low cost of FPV drones means… pic.twitter.com/gs6uJ49bzT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2025

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 74 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 27 атаки. Иначе на второ място по най-голям брой сражения за пореден ден е Лиманското направление - с 28 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 15 сблъсъка, а в Торецкото направление - 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Руските сили продължават опитите за настъпление към Покровск и има потвърдени данни за техен напредък по североизточния фланг на града - при Новоторецко.

И в Новопавловското направление войските на Путин са напреднали. Геолокализирани кадри, публикувани на 13 юли, показват как те са издигнали знамето си в Мирно - т.е. са превзели селището. Руското министерство на отбраната също се похвали, а руски военни блогъри тръбяха още преди тази дата, че населеното място е под контрола на Москва. Мирно се намира близо до административната граница на Донецка с Днепропетровска област, която руснаците опитват да преминат, но засега, изглежда, само с пропагандна цел, не със стратегическа.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, излезе с нов анализ за ситуацията на фронта. Според него ожесточените боеве в Сумска област продължават по целия периметър на руското нахлуване в граничната зона. "Командването на Курската група на противника се опитва едновременно да я разшири и да предотврати изтеглянето на предните ѝ части", добавя той. Предните части на 76-а въздушнодесантна дивизия на руската армия продължават да атакуват по направленията Юнаковка - Мариина, както и Яблуновка - Храповщина. Те са напреднали на 150-200 метра западно от Юнаковка, по протежение на пътя Юнаковка - Суми. Юнаковка е североизточно от град Суми.

Подразделенията на същото формирование, подкрепяни и от други части, се опитват да пробият в посока с. Локня - Садки, като атакуват в северната част на гората, южно от пътя Юнаковка - Суджа (Суджа е в руската Курска област). Те успяват да напреднат с 50-100 метра, отчита Машовец. "На свой ред, предните части на Въоръжените сили на Украйна активно контраатакуват противника в западната част на клина, като на практика не само спират настъплението на противника в тази посока, но и постигат неговото пленяване и обкръжаване от фланговете", пише анализаторът.

Той обръща внимание, че в околностите на Кондратовка - т.е. северно от Суми и западно от Юнаковка - предните части на 155-а бригада и 30-и мотопехотен полк на руската армия вероятно са били обкръжени. Украинските части са ги обкръжили с едновременни атаки от север и югоизток, от Андреевка, както в самото село, така и в горските ивици южно от него. Това вече бе споменато от различни украински източници.

"Позицията на руските войски в района на Олексиевка, където предните части на украинските въоръжени сили също са обходили позициите на противника от изток и североизток, остава много уязвима. Освен това те успяха да пробият към Новомиколаевка. В момента изглежда, че противниковото командване е вкарало в действие "крайните" си резерви в направлението Биловоди - Варахино и Водолаха - Варахино, опитвайки се да предотврати пълното им обкръжаване в Олексиевка чрез контраатаки във фланга на украинските части", отчита Машовец. Олексиевка се намира източно от Кондратовка и северно от град Суми.

За направлението към Вовчанск в северната част на Харковска област анализаторът казва, че руснаците продължават да засилват активността в рамките на самия град Вовчанск. "По-специално, предните части на 128-а отделна мотострелкова бригада се опитват да напреднат в района на "Маслазавод", като провеждат по няколко атаки на ден. Към момента врагът е успял да напредне с по-малко от 100 метра", пише той. Според него руснаците неуспешно атакуват в посока Глубоко - Липци и Середа - Зелени, т.е. на запад от Вовчанск.

Що се отнася до Купянското направление, руските сили се опитват да надградят успехите си, постигнати по-рано на плацдарма северно от Купянск. Например 27-а бригада продължава да атакува по направленията Голубовка - Купянск и Радковка - Мирно. "Преди няколко дни врагът успя да превземе Радковка и се опитва да надгради успеха си, като напредва към северозападните покрайнини на Купянск в района на Мирно и Московка. В същото време фронталните атаки по посока на Купянск, откъм Голубовка, засега са неуспешни", отбелязва Машовец. "В същото време врагът води упорити боеве за удържане на Кондрашовка, опитвайки се да прикрие фланга на предните си части, които пробиват към покрайнините на Купянск от север".

Има атаки и по позициите на украинските въоръжени сили по направленията Ивановка - Степова Новоселовка, Котляровка - Пищане и Крухляковка - Захризово. Очевидно, руснаците се опитват "да решат конкретни тактически задачи за ограничаване на нашите сили и ресурси", както и да разширят района на пробив към река Оскол, близо до Крухляковка. Засега нямат успех, пише анализаторът.

За Лиманското направление той казва, че руските сили имат план за изтласкване на частите на украинските въоръжени сили от левия бряг на река Черни Жеребец в долното ѝ течение и едновременно с това - пробиване на участъка Писки Радковско - Лозово в посока на река Оскол, както и в посока Святохирск и Лиман. "Досега те са постигнали известни резултати в тази област", отчита Машовец.

След завземането на с. Зелена Долина от 1-ва и 15-а мотострелкова дивизия, руснаците успяха да напреднат в направлението Липово - Карповка, както и на юг, в направлението Зелена Долина - Середно, Зелена Долина - Шандрихолово - на 1,2 - 1,3 км. "Атаките на предните части на противника (...) по направлението Грековка - Дружелюбьовка засега не дават резултат", отчита анализаторът, служил в украинския генщаб. На свой ред, щурмовите подразделения от 37-а моторизирана бригада очевидно продължават да държат част от с. Торско (в северозападната му част), като от време на време се опитват да разширят зоната си на контрол в южна посока. Те напредват с 50-100 метра на ден. Освен това предните части на 164-та бригада от същата 25-а въздушнодесантна бригада очевидно са постигнали известен напредък северно от Серебрянка, в горското стопанство Серебрянка (до 500-600 метра), изчислява Машовец.

"Трябва да се отбележи също, че досега руското командване не е успяло да реши проблема с разгръщането на отбраната на украинските въоръжени сили по редица височини западно от река Черни Жеребец, в района на Копанки-Дружелюбьовка (прилежащите флангове на 1-ви и 20-и танков корпус на противника). Това, от своя страна, усложнява настъплението му към Борова на широк фронт поради възможността за флангови контраатаки от страна на украинските въоръжени сили", анализира той. "Очевидно поради тази причина командването на противника пренасочва усилията си към доста тесен район, по направлението Лозово - Боривска Андреевка и Вишнево - Зелени хай, опитвайки се да съсредоточи силите и средствата си по най-краткия път към Борова (т.е. южно от Купянск)", завършва анализът.

Война на дронове

През изминалата нощ - от 18:30 ч. на 13 юли до сутринта - руснаците атакуваха Украйна с 4 зенитни управляеми ракети С-300/400 от Курска област и 136 дрона от различни направления. По предварителни данни - към 08:30 ч. на 14 юли противовъздушната отбрана е свалила 61 безпилотни летателни апарати тип "Шахед" (и други видове дронове) в северната, източната и централната част на страната. Освен това 47 дрона - т.нар. симулатори - са били обезвредени с електронно заглушаване, пишат украинските ВВС. Това означава, че 28 дрона са "пробили" през ПВО, а ВВС не съобщават, че има свалени ракети.

Един човек е загинал при обстрел на град Херсон. "В Днепровски район, в резултат на взривни вещества, пуснати от дрон, е бил смъртоносно ранен 58-годишен мъж. Той е починал на място", съобщи началникът на областната администрация Олександър Прокудин.

При нападение в Днепропетровска област са ранени трима души. Сред тях са две 13-годишни момичета и 51-годишен мъж, който е в тежко състояние, съобщи началникът на областната администрация Серхий Лисак. Повредени са също така къщи, автомобили и стопански постройки.

Двама души са загинали, а други четирима са ранени при нападение в Сумска област. "През нощта на 14 юли, в резултат на удари с безпилотни самолети и въздушни бомби, в Сумска област са загинали двама мъже. Те са били на улицата по време на нападението и са починали от нараняванията си. Четирима души бяха ранени, включително 7-годишно дете", съобщава Олег Григоров, който е ръководител на областната администрация.

Също така в Шостка са повредени около 30 многоетажни, частни къщи и нежилищни сгради. Разрушен е един обект от гражданската инфраструктура.

На 13 юли вечерта Русия атакува Николаев с безпилотни самолети. В резултат на нападението се запали склад на хранително-вкусовата промишленост. Пожарът на площ от 3500 квадратни метра беше потушен. В гасенето на пожара участваха спасители от 3 пожарно-спасителни звена, автомобилна стълба и пожарен робот, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Няма данни за пострадали.

А преди дни беларуски хеликоптер е свалил руски боен дрон, летящ към Украйна, съобщи "РБК-Украйна". Според източниците на изданието в украинското разузнаване на 12 юли хеликоптер Ми-24 на беларуските сили за противовъздушна отбрана е унищожил руски боен безпилотен летателен апарат тип "Гербер", насочил се към украинската граница. В този момент в беларуското въздушно пространство е имало най-малко три руски дрона. Отломките на сваления дрон са паднали в Гомелска област, гласи информацията.

Министерство на отбраната на Русия съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са "унищожили" 11 украински безпилотни самолета. Шест дрона са свалени над Орловска област, два - над Брянска област, и по един - над Курска област, анексирания полуостров Крим и Черно море.